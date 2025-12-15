 Aisha Solorzano nueva jugadora de F. C. Juárez Femenil
Deportes

Aisha Solorzano nueva jugadora de F. C. Juárez Femenil

La futbolista de 27 años se caracteriza por ser una atacante muy ágil y rápida.

Compartir:
Presentación de Aisha Solorzano como nueva jugadora del F. C. Juárez Femenil
Presentación de Aisha Solorzano como nueva jugadora del F. C. Juárez Femenil / FOTO: FC Juárez Femenil

F. C. Juárez Femenil hizo oficial este día, la llegada de la delantera guatemalteca, Aisha Solórzano, como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Aisha Solórzano, nacida el 13 de abril de 1998, comenzó su carrera futbolística en Estados Unidos con el Southeastern University, donde marcó 40 goles en 78 partidos, siendo de las delanteras más efectivas de su conferencia.

Posteriormente regresó a su país para jugar del 2021 al 2022 con el Unifut Rosal, uno de los equipos de mayor envergadura en el balompié chapín femenil.

En el año 2023 llega a México a la Liga MX Femenil con el Puebla en el cual anotó 14 tantos en 29 encuentros para pasar posteriormente en 2024 a Xolos Femenil donde destacaría de gran forma al marcar 16 anotaciones en 16 cotejos.

Tras su gran paso en el futbol mexicano daría el salto en 2025 a la NWS de Estados Unidos con el Utah Royals, convirtiéndose en la primera jugadora guatemalteca en jugar en el futbol profesional de Estados Unidos.

Habilidades de Aisha

La futbolista de 27 años se caracteriza por ser una atacante muy ágil y rápida, por lo que le añadirá explosividad al ataque de Bravas haciendo más difícil la tarea para las defensas rivales.

Aisha es una habitual en la Selección de Guatemala Femenil y tiene el reconocimiento en ser la jugadora más joven en debutar con la Selección Mayor con tan solo 15 años y se convertirá en la primera jugadora centroamericana en vestir los colores de F. C. Juárez Femenil.

Foto embed
Aisha Solorzano nueva jugadora de F. C. Juárez Femenil - FC Juárez Femenil

En Portada

Conflicto en Sololá: alcalde de Nahualá cuestiona medidas del Gobiernot
Nacionales

Conflicto en Sololá: alcalde de Nahualá cuestiona medidas del Gobierno

12:55 PM, Dic 15
La AFA denuncia ataque coordinado del Gobierno de Mileit
Deportes

La AFA denuncia "ataque coordinado" del Gobierno de Milei

04:56 PM, Dic 15
INGUAT destaca el impacto turístico de la residencia de Ricardo Arjonat
Farándula

INGUAT destaca el impacto turístico de la residencia de Ricardo Arjona

11:22 AM, Dic 15
¿Cuáles fueron los smartphones más vendidos durante el 2025?t
Farándula

¿Cuáles fueron los smartphones más vendidos durante el 2025?

03:23 PM, Dic 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos