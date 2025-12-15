Aisha Solorzano nueva jugadora de F. C. Juárez Femenil

F. C. Juárez Femenil hizo oficial este día, la llegada de la delantera guatemalteca, Aisha Solórzano, como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Aisha Solórzano, nacida el 13 de abril de 1998, comenzó su carrera futbolística en Estados Unidos con el Southeastern University, donde marcó 40 goles en 78 partidos, siendo de las delanteras más efectivas de su conferencia.
Posteriormente regresó a su país para jugar del 2021 al 2022 con el Unifut Rosal, uno de los equipos de mayor envergadura en el balompié chapín femenil.
En el año 2023 llega a México a la Liga MX Femenil con el Puebla en el cual anotó 14 tantos en 29 encuentros para pasar posteriormente en 2024 a Xolos Femenil donde destacaría de gran forma al marcar 16 anotaciones en 16 cotejos.
Tras su gran paso en el futbol mexicano daría el salto en 2025 a la NWS de Estados Unidos con el Utah Royals, convirtiéndose en la primera jugadora guatemalteca en jugar en el futbol profesional de Estados Unidos.
Habilidades de Aisha
La futbolista de 27 años se caracteriza por ser una atacante muy ágil y rápida, por lo que le añadirá explosividad al ataque de Bravas haciendo más difícil la tarea para las defensas rivales.
Aisha es una habitual en la Selección de Guatemala Femenil y tiene el reconocimiento en ser la jugadora más joven en debutar con la Selección Mayor con tan solo 15 años y se convertirá en la primera jugadora centroamericana en vestir los colores de F. C. Juárez Femenil.