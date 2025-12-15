Julián Lemus cumple su sueño al ver un partido del Barcelona

El jovencito guatemalteco Julián Lemus cumplió uno de sus sueños más grandes este fin de semana al presenciar en el nuevo Spotify Camp Nou el partido del club de sus amores: F. C. Barcelona; y lo hace para presenciar el triunfo de los dirigidos por Hansi Flick. Su historia es muy particular que hasta fue noticia en Movistar Plus+.
Julián Lemus, quien se dio a conocer en Emisoras Unidas por su entusiasmo y conocimiento del futbol, situación que le permitió ser parte de los talentos durante la transmisión de los partidos de Selección Nacional de Guatemala en noviembre junto a las voces de El Mejor Equipo, conmovió al mundo con su historia.
Lemus partió a Barcelona, España, junto a sus padres para cumplir su sueño de presenciar un duelo del Barcelona, pero antes de ello pasó momentos de angustia ya que dos días antes del partido ante Osasuna le cancelaron el tour. Posteriormente, las entradas disponibles tenían un precio superior a los 500 euros (4 mil 500 quetzales), un momento que superaba sus ahorros de dos años.
Julián Lemus alcanza su sueño
Pero así como la vida, el futbol le dio una revancha y al final logró conseguir un boleto de 192 euros (mil 728 quetzales), situación que lo llevó al llanto durante su entrevista con Movistar Plus+.
Dicho medio de comunicación hace un resumen de los mejores momentos de Julián Lemus en el Spotify Camp Nou como tomarse la famosa selfie, celebrar los goles de su querido club. Mientras Julián celebraba en el estadio, fuera de el estaban sus padres esperando para conocer más adelantas de la propia vos de Julián todos los pormenores de su experiencia.
Mientras era entrevistado, el joven fue saludado por otro grupo de connacionales, situación que resalta el medio español. Uno de ellos incluso le regaló una bufanda del Barcelona de recuerdo.
Al grito de: "Guate, Guate, Guate, Guate", los chapines celebraron la victoria del Barcelona ante Osasuna, resultado que le permite seguir de líder en La Liga con un total de 43 puntos, 4 más que su más cercano perseguidor, su archirrival Real Madrid.
Julián Lemus cumplió uno de sus sueños, y ahora seguirá trabajando fuertemente en su educación y preparación para ser parte de las voces de El Mejore Equipo, el cual es otro de sus grandes sueños.