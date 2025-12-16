 El futuro de Amarini Villatoro está en Costa Rica
Deportes

El futuro de Amarini Villatoro está en Costa Rica, asegura la prensa de aquel país

Por el momento, Xelajú M. C. no se ha pronunciado sobre la información que coloca a Villatoro en Cartaginés.

Compartir:
Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC - Alex Meoño
Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC / FOTO: Alex Meoño

A falta de oficializarse por parte de los clubes Xelajú y Cartaginés, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro habría presentado su renuncia al cuadro altense para optar por una mejor opción de trabajo en el plano internacional. La sorpresiva salida del mejor técnico en la historia de la Liga Nacional se da tras perder la final de la Copa Centroamericana ante la Liga Deportiva Alajuelense y no haber clasificado a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Además, en un año (2025) donde tampoco logró el título en el Clausura 2025.

La tarde de este martes, el periodista costarricense Kevin Jiménez asegura que: "Amarini Villatoro será el nuevo entrenador del Cartaginés. Hoy renunció a Xelajú, ya están en detalles finales".

Esta noticia ha tenido repercusión en el medio guatemalteco, donde se espera la oficialización de la noticia.

De concretarse, Amarini Villatoro estaría experimentando su segunda etapa en el futbol mayor de Costa Rica, tras su paso por Pérez Zeledón en el 2021.

Carrera de Amarini Villatoro

Marvin Amarini Villatoro de León, nacido el 6 de mayo de 1985, es uno de los directores técnicos guatemaltecos más exitosos de la historia. Con tan solo 40 años, se ha consolidado como el entrenador chapín con más títulos en la Liga Nacional de Guatemala (cuatro en total), superando a leyendas como Manuel Felipe Carrera.

Villatoro comenzó su trayectoria en el futbol base y divisiones inferiores.

En 2006, se incorporó como asistente técnico en el Pérez Zeledón de Costa Rica. Dirigió equipos de ascenso y divisiones menores en Guatemala.

Amarini logró con Deportivo Guastatoya el bicampeonato y con Xelajú M. C. los títulos del Clausura 2023 y Apertura 2024.

Asimismo, ya tuvo la oportunidad de dirigir a la Selección Nacional de Guatemala.

Las siguientes horas serán determinantes en las negociaciones que haga Amarini Villatoro para optar a la mejor oportunidad de trabajo y volver a un plano internacional.

Amarini Villatoro tras la final perdida: “No sé con quién quieren quedar bien”

Amarini cuestiona el peso de los “escudos” tras la derrota en la final.

En Portada

Alcalde denuncia tortura y violación de derechos humanos en Nahualá tras ataquest
Nacionales

Alcalde denuncia tortura y violación de derechos humanos en Nahualá tras ataques

03:36 PM, Dic 16
El futuro de Amarini Villatoro está en Costa Rica, asegura la prensa de aquel país t
Deportes

El futuro de Amarini Villatoro está en Costa Rica, asegura la prensa de aquel país

05:03 PM, Dic 16
Barcelona vence a Guadalajara y clasifica a octavos de final de Copa del Rey t
Deportes

Barcelona vence a Guadalajara y clasifica a octavos de final de Copa del Rey

04:24 PM, Dic 16
El futuro de Amarini Villatoro está en Costa Rica, asegura la prensa de aquel país t
Deportes

El futuro de Amarini Villatoro está en Costa Rica, asegura la prensa de aquel país

05:03 PM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemalteco#liganacionalEE.UU.redes socialesPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos