El futuro de Amarini Villatoro está en Costa Rica

A falta de oficializarse por parte de los clubes Xelajú y Cartaginés, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro habría presentado su renuncia al cuadro altense para optar por una mejor opción de trabajo en el plano internacional. La sorpresiva salida del mejor técnico en la historia de la Liga Nacional se da tras perder la final de la Copa Centroamericana ante la Liga Deportiva Alajuelense y no haber clasificado a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Además, en un año (2025) donde tampoco logró el título en el Clausura 2025.
La tarde de este martes, el periodista costarricense Kevin Jiménez asegura que: "Amarini Villatoro será el nuevo entrenador del Cartaginés. Hoy renunció a Xelajú, ya están en detalles finales".
Esta noticia ha tenido repercusión en el medio guatemalteco, donde se espera la oficialización de la noticia.
De concretarse, Amarini Villatoro estaría experimentando su segunda etapa en el futbol mayor de Costa Rica, tras su paso por Pérez Zeledón en el 2021.
EXCL: Amarini Villatoro será el nuevo entrenador del Cartaginés.— Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) December 16, 2025
Hoy renunció a Xelaju, ya están en detalles finales
?? pic.twitter.com/GD8I5FPMCT
Carrera de Amarini Villatoro
Marvin Amarini Villatoro de León, nacido el 6 de mayo de 1985, es uno de los directores técnicos guatemaltecos más exitosos de la historia. Con tan solo 40 años, se ha consolidado como el entrenador chapín con más títulos en la Liga Nacional de Guatemala (cuatro en total), superando a leyendas como Manuel Felipe Carrera.
Villatoro comenzó su trayectoria en el futbol base y divisiones inferiores.
En 2006, se incorporó como asistente técnico en el Pérez Zeledón de Costa Rica. Dirigió equipos de ascenso y divisiones menores en Guatemala.
Amarini logró con Deportivo Guastatoya el bicampeonato y con Xelajú M. C. los títulos del Clausura 2023 y Apertura 2024.
Asimismo, ya tuvo la oportunidad de dirigir a la Selección Nacional de Guatemala.
Las siguientes horas serán determinantes en las negociaciones que haga Amarini Villatoro para optar a la mejor oportunidad de trabajo y volver a un plano internacional.