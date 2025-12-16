 Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown
Deportes

Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown

David Stokes Brown fue un destacado delantero guatemalteco, figura en Comunicaciones y el Club Oro de México. Participó en los Juegos Olímpicos de 1968 y fue hermano menor del también futbolista Henry Stokes.

Compartir:
Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown - RR.SS.
Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown / FOTO: RR.SS.

La Federación de Fútbol de Guatemala anunció este martes el fallecimiento de David Stokes Brown, exfutbolista que dejó una huella profunda en el balompié nacional. Delantero de gran olfato goleador y hermano menor del también futbolista Henry Stokes, su partida enluta al deporte guatemalteco y revive el recuerdo de una carrera marcada por la entrega, el talento y la trascendencia internacional.

Nacido en Morales el 4 de enero de 1946, David Stokes debutó de manera precoz con Comunicaciones a los 15 años, firmando una presentación inolvidable al anotar los dos goles en la victoria 2-0 frente a Antigua Guatemala. Aquella irrupción temprana fue el presagio de una trayectoria ascendente que lo llevó, en 1966, a fichar por el Club Oro de la Primera División de México, donde permaneció hasta 1968 y registró once goles en 43 partidos, consolidándose como un atacante confiable y competitivo.

David Stokes representó a Guatemala en unos Juegos Olímpicos

En 1968 regresó a Comunicaciones, equipo con el que conquistó la Liga Nacional 1968-69 y, posteriormente, la Copa Fraternidad Centroamericana de 1971. Tras ese ciclo exitoso, continuó su carrera en el Adler de El Salvador y luego volvió a Guatemala para defender los colores de varios clubes, entre ellos Tipografía Nacional, JUCA, Juventud Retalteca y Zacapa, aportando experiencia y liderazgo en cada etapa de su recorrido profesional.

A nivel internacional, Stokes fue parte del Torneo Juvenil de la Concacaf de 1962, donde Guatemala alcanzó el subcampeonato, y más tarde integró la selección absoluta en los Juegos Olímpicos de México 1968. En esa cita histórica anotó el gol del triunfo ante Checoslovaquia, una de las páginas más memorables del fútbol guatemalteco en escenarios olímpicos. Su legado perdura en los títulos, los goles y, sobre todo, en la memoria colectiva de una afición que hoy despide a uno de sus referentes con respeto y gratitud.

En Portada

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonariot
Nacionales

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonario

10:11 AM, Dic 16
Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brownt
Deportes

Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown

10:12 AM, Dic 16
Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololát
Nacionales

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololá

10:57 AM, Dic 16
Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reinert
Farándula

Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reiner

10:13 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos