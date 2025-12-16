Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown

La Federación de Fútbol de Guatemala anunció este martes el fallecimiento de David Stokes Brown, exfutbolista que dejó una huella profunda en el balompié nacional. Delantero de gran olfato goleador y hermano menor del también futbolista Henry Stokes, su partida enluta al deporte guatemalteco y revive el recuerdo de una carrera marcada por la entrega, el talento y la trascendencia internacional.
Nacido en Morales el 4 de enero de 1946, David Stokes debutó de manera precoz con Comunicaciones a los 15 años, firmando una presentación inolvidable al anotar los dos goles en la victoria 2-0 frente a Antigua Guatemala. Aquella irrupción temprana fue el presagio de una trayectoria ascendente que lo llevó, en 1966, a fichar por el Club Oro de la Primera División de México, donde permaneció hasta 1968 y registró once goles en 43 partidos, consolidándose como un atacante confiable y competitivo.
David Stokes representó a Guatemala en unos Juegos Olímpicos
En 1968 regresó a Comunicaciones, equipo con el que conquistó la Liga Nacional 1968-69 y, posteriormente, la Copa Fraternidad Centroamericana de 1971. Tras ese ciclo exitoso, continuó su carrera en el Adler de El Salvador y luego volvió a Guatemala para defender los colores de varios clubes, entre ellos Tipografía Nacional, JUCA, Juventud Retalteca y Zacapa, aportando experiencia y liderazgo en cada etapa de su recorrido profesional.
A nivel internacional, Stokes fue parte del Torneo Juvenil de la Concacaf de 1962, donde Guatemala alcanzó el subcampeonato, y más tarde integró la selección absoluta en los Juegos Olímpicos de México 1968. En esa cita histórica anotó el gol del triunfo ante Checoslovaquia, una de las páginas más memorables del fútbol guatemalteco en escenarios olímpicos. Su legado perdura en los títulos, los goles y, sobre todo, en la memoria colectiva de una afición que hoy despide a uno de sus referentes con respeto y gratitud.