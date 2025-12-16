 Terence Crawford anuncia su adiós al boxeo
Terence Crawford anuncia su adiós al boxeo

"Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia", expresó el boxeador.

Terence Crawford anuncia su adiós al boxeo / FOTO: Captura de video

El boxeador estadounidense Terence Crawford anunció este martes su retirada a los 38 años, con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, tras haber sido campeón indiscutido en tres categorías distintas y "sin nada más que demostrar".

"Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro", dijo en un vídeo difundido en redes sociales.

Su último combate, con el que cerró su récord inmaculado de 42-0, fue en septiembre de este año, frente al mexicano Saúl Álvarez, al que derrotó por decisión unánime coronándose de manera indiscutida en la categoría supermedio.

"Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento", dijo Crawford.

Diecisiete años de carrera y 18 títulos

Crawford cierra una carrera de 17 años con 18 títulos mundiales en cinco divisiones. El de Omaha ha sido campeón indiscutido en el peso superligero, wélter y supermedio, además de acumular cinturones en ligero y superwélter.

De las 42 victorias de Crawford, 31 han sido por 'nocaut'.

El combate contra Álvarez se consideró una gesta, ya que Crawford subió dos divisiones para enfrentarle.

De acuerdo con la revista Forbes, Crawford ha ganado más de 100 millones de dólares sobre el ring.

"Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo", afirmó en el vídeo de despedida.

"He pasado mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados. Este deporte me lo dio todo", dijo.

"Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera", añadió Crawford.

*Información EFE.

