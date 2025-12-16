 The Best 2025: Mejor once masculino y femenino
Deportes

The Best 2025: Conoce al mejor once masculino y femenino

Los campeones del PSG protagonizan The Best al once masculino de la FIFA; en tanto, Inglaterra y España dominan el femenino.

Compartir:
Once masculino del The Best 2025
Once masculino del The Best 2025 / FOTO: Captura de video de FIFA

Tres jugadores de La Liga española, los barcelonistas Pedri González y Lamine Yamal y el inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, figuran en el once del año anunciado esta noche en Doha durante la gala de los premios The Best de la FIFA.

El once está integrado por Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG-Manchester City), Achraf Hakimi (MAR/PSG), William Pacho (ECU/PSG), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Nuno Mendes (POR/PSG), Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/PSG), Pedri González (ESP/Barcelona), Lamine Yamal (ESP/Barcelona) y Ousmane Dembele (FRA/PSG).

Por lo tanto, el PSG, ganador de todos los títulos domésticos la pasada temporada, así como de la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y subcampeón del Mundial de Clubes, es el más representado en el equipo, por delante del Barcelona.

  • Portero: Gianluigi Donnarumma
  • Defensor: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk y Nuno Mendes
  • Mediocampistas: Cole Palmer, Vitinha, Pedri y Jude Bellingham
  • Delanteros: Ousmane Dembele y Lamine Yamal

Once femenino

Siete jugadoras españolas y cuatro inglesas han sido incluidas en el Once Femenino de la FIFA 2025. Estrellas de ambos países han sido reconocidas por sus hazañas a nivel de clubes e internacional.

Ambas selecciones disputaron la final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025, una reedición de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de hace dos años. Mientras que España triunfó a nivel mundial, Inglaterra se alzó con la victoria en la final continental, alzándose con el título tras una emocionante victoria en la tanda de penaltis.

En el futbol de clubes, por su parte, el Arsenal venció al Barcelona en la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

  • Portera : Hannah Hampton
  • Defensora: Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes y Ona Batlle
  • Mediocampista : Aitana Bonmati, Patricia Guijarro y Claudia Pina
  • Delanteras : Alexia Putellas, Alessia Russo y Mariona Caldentey

*Información EFE  / FIFA.

En Portada

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonariot
Nacionales

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonario

10:11 AM, Dic 16
Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brownt
Deportes

Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown

10:12 AM, Dic 16
Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololát
Nacionales

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololá

10:57 AM, Dic 16
Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reinert
Farándula

Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reiner

10:13 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos