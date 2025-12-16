The Best 2025: Mejor once masculino y femenino

Tres jugadores de La Liga española, los barcelonistas Pedri González y Lamine Yamal y el inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, figuran en el once del año anunciado esta noche en Doha durante la gala de los premios The Best de la FIFA.
El once está integrado por Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG-Manchester City), Achraf Hakimi (MAR/PSG), William Pacho (ECU/PSG), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Nuno Mendes (POR/PSG), Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/PSG), Pedri González (ESP/Barcelona), Lamine Yamal (ESP/Barcelona) y Ousmane Dembele (FRA/PSG).
Por lo tanto, el PSG, ganador de todos los títulos domésticos la pasada temporada, así como de la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y subcampeón del Mundial de Clubes, es el más representado en el equipo, por delante del Barcelona.
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensor: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk y Nuno Mendes
- Mediocampistas: Cole Palmer, Vitinha, Pedri y Jude Bellingham
- Delanteros: Ousmane Dembele y Lamine Yamal
Once femenino
Siete jugadoras españolas y cuatro inglesas han sido incluidas en el Once Femenino de la FIFA 2025. Estrellas de ambos países han sido reconocidas por sus hazañas a nivel de clubes e internacional.
Ambas selecciones disputaron la final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025, una reedición de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ de hace dos años. Mientras que España triunfó a nivel mundial, Inglaterra se alzó con la victoria en la final continental, alzándose con el título tras una emocionante victoria en la tanda de penaltis.
En el futbol de clubes, por su parte, el Arsenal venció al Barcelona en la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.
- Portera : Hannah Hampton
- Defensora: Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes y Ona Batlle
- Mediocampista : Aitana Bonmati, Patricia Guijarro y Claudia Pina
- Delanteras : Alexia Putellas, Alessia Russo y Mariona Caldentey
*Información EFE / FIFA.