VIDEO. FIFA premia a los mejores goles del año

La FIFA dio a conocer a los ganadores de los premios al mejor gol del año, reconociendo acciones que quedarán grabadas en la memoria del fútbol mundial por su belleza y dificultad. En la edición 2025 de los premios The Best, el protagonismo fue para Sudamérica y el fútbol femenino, con anotaciones que reflejan talento, creatividad y valentía en el terreno de juego.
El Premio Puskás 2025 fue otorgado al argentino Santiago Montiel, autor de una espectacular chilena jugando para Independiente frente a Independiente Rivadavia, en un encuentro de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina disputado en mayo. Con apenas 25 años, el primo de Gonzalo Montiel sorprendió al público con un remate de zurda desde fuera del área que desafió toda lógica. "No lo pensé, simplemente le di", confesó el jugador tras marcar un gol que superó a otros diez candidatos y que lo convirtió en el segundo argentino consecutivo en recibir el galardón, tras el triunfo de Alejandro Garnacho en 2024.
El premio, que lleva el nombre del histórico delantero húngaro Ferenc Puskás, distingue a los goles más espectaculares anotados durante el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Más allá del resultado, el reconocimiento celebra la esencia del fútbol: la capacidad de sorprender y emocionar con acciones individuales que trascienden el marcador.
Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA
En el fútbol femenino, la mexicana Lizbeth Ovalle fue reconocida con el Premio Marta al mejor gol, gracias a su brillante definición de "escorpión" con Tigres ante Guadalajara, el 3 de marzo, en la liga mexicana femenina. Nacida en Aguascalientes y con 26 años, Ovalle se convirtió en la segunda ganadora de este premio que honra a la legendaria futbolista brasileña. Tras recibir un pase de Jenni Hermoso, acomodó su cuerpo y envió el balón al ángulo superior izquierdo, sellando la victoria 2-0 de su equipo. Su anotación fue elegida entre diez finalistas y confirmó su lugar entre las grandes figuras del fútbol actual.
El gol de Ovalle, cuyo fichaje en agosto le costó al Orlando Pride 1,1 millones de libras, fue el elegido entre los otros diez seleccionados dentro del periodo del 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.