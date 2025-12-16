 Los votos de José Pinto y Luis Fernando Tena en los The Best
Estos fueron los votos de José Pinto y Luis Fernando Tena en los The Best

José Carlos Pinto como capitán y Luis Fernando Tena, como técnico, fueron los representantes de Guatemala en las votaciones del premio The Best 2025.

Los votos de José Pinto y Luis Fernando Tena en los premios FIFA The Best
FOTO: Archivo

Este martes 16 de diciembre, se llevó la gala de los Premios The Best de la FIFA 2025, ceremonia que premia a lo mejor del año y donde entrenadores, jugadores y periodistas votan para definir a los ganadores. El acto se llevó a cabo en Doha, Catar, en la antesala de la Copa Intercontinental 2025.

Tal y como era de esperarse, Ousmane Dembélé ganó el The Best al mejor jugador del 2025, en las votaciones el francés se impuso a su compatriota Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, Dembélé ya ganó el Balón de Oro también en este 2025.

Los votos de Guatemala en el The Best 2025

Como en todas las ediciones de la gala de los premios The Best, votan el capitán, el técnico y un periodista por parte de todas las asociaciones miembro que pertenecen a la FIFA, en el caso de Guatemala, los votos fueron por José Pinto y Luis Fernando Tena y estos fueron sus votos.

Votos de Pinto:

  1. Ousmane Dembéle
  2. Kylian Mbappé
  3. Lamine Yamal

Votos de Luis Fernando Tena:

  1. Ousmane Dembélé
  2. Vitinha
  3. Mohamed Salah
Aquí puedes ver la lista completa ??

Abre directo el PDF aquí.

