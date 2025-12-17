 Inter Miami anuncia la renovación de Luis Suárez
Inter Miami anuncia la renovación de Luis Suárez

El delantero uruguayo seguirá vinculado al club de Florida por una temporada más.

Luis Suárez celebra el título de la MLS junto a su familia - X @LuisSuarez9
Luis Suárez celebra el título de la MLS junto a su familia / FOTO: X @LuisSuarez9

Inter Miami CF confirmó la renovación de Luis Suárez hasta el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer, una decisión que refuerza la ambición deportiva del club y consolida a una de sus figuras más influyentes. El delantero uruguayo, emblema de jerarquía y liderazgo, continuará aportando su experiencia tras cerrar una histórica campaña 2025, en la que el equipo conquistó el Campeonato de la Conferencia Este y la MLS Cup, además de firmar destacadas actuaciones a nivel internacional que elevaron el perfil del club.

Durante la temporada 2025, Suárez fue determinante tanto por su capacidad goleadora como por su aporte colectivo. En 50 partidos disputados en todas las competiciones, registró 17 goles y 17 asistencias, cifras que reflejan su impacto integral en el funcionamiento ofensivo del equipo. Su presencia fue clave en la histórica clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA y en el avance hasta las semifinales de la Concacaf Champions Cup, hitos que marcaron un antes y un después para Inter Miami.

Luis Suárez seguirá al lado de Messi en el Inter Miami

Desde su llegada al club antes de la campaña 2024, el atacante nacido en Salto ha sido protagonista de una etapa dorada. Aquella temporada, Inter Miami levantó el Supporters’ Shield y estableció el récord de puntos en una sola campaña de la MLS, con Suárez como máximo anotador del equipo. En dos años, el uruguayo acumula 42 goles y 30 asistencias en 87 apariciones, convirtiéndose en el segundo máximo goleador en la historia de la institución y en un referente indiscutido dentro y fuera del campo.

 Con un palmarés repleto de títulos internacionales y distinciones individuales, y una trayectoria que lo consagró como uno de los delanteros más prolíficos de su generación, el uruguayo afronta este nuevo desafío con la ambición intacta. Su permanencia hasta 2026 simboliza la apuesta del club por la excelencia y la búsqueda sostenida de nuevos logros en el fútbol norteamericano.

Inter Miami, campeón de la MLS Cup 2025 - Agencia EFE

