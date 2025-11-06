 Luis Suárez suspendido un partido por la MLS
Deportes

Otro capítulo de "conducta violenta" para Luis Suárez

El jugador uruguayo que no fue sancionado por el árbitro, recibió el castigo por parte del Órgano Disciplinario de la Major League Soccer (MLS).

Luis Suárez, jugador del Inter de Miami
Luis Suárez, jugador del Inter de Miami / FOTO: @InterMiamiCF

Luis Suárez, delantero del Inter Miami, se perderá este sábado el tercer y último encuentro de octavos de final de la MLS Cup ante Nashville después de que la MLS lo suspendiera un partido por propinar una patada a un rival en el último encuentro.

"El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido al delantero del Inter Miami CF, Luis Suárez, por un partido y le ha impuesto una multa de cantidad no revelada (...) por conducta violenta en el minuto 71 del partido del Inter Miami contra el Nashville SC el 1 de noviembre", informó la MLS este miércoles en un comunicado.

El delantero, que en el momento no fue castigado por el colegiado, se estaba desmarcando cuando, perseguido por un rival y con el balón a varios metros de distancia, soltó la pierna hacia atrás y propinó una coz al defensa hondureño del Nashville, Andy Najar.

Peligro de perderse el último partido de temporada

Suárez se perderá el que puede ser el último encuentro de la temporada del Inter Miami en caso de derrota. El equipo entrenado por Javier Mascherano y capitaneado por Lionel Messi ganó el primer partido de la serie de octavos de final de la MLS Cup pero perdió el segundo a domicilio el pasado sábado.

El ganador del tercer encuentro, que se disputará este sábado en Miami, accederá a los cuartos de final de los 'playoffs'.

Suárez fue sancionado el pasado septiembre con seis partidos de la Leagues Cup y tres de la MLS tras escupir a un miembro de seguridad del Seattle Sounders al término de la final de la Leagues Cup, en la que el Inter Miami cayó por 3-0.

MLS sanciona a Luis Suárez por escupitajo en final de Leagues Cup

Aumentan a nueve, la cantidad de partidos suspendidos para Luis Suárez por escupitajo a rival durante la final de la Leagues Cup 2025.

Suárez y una carrera de sanciones 

Luis Suárez, el reconocido delantero uruguayo que ha jugado en clubes como Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y actualmente en el Inter Miami.

Luis Suárez ha sido protagonista de varios incidentes controvertidos en su carrera, marcados por comportamientos antideportivos y violentos en el campo de juego. Estos episodios le han valido sanciones severas de la FIFA, UEFA y otras entidades. 

*Información EFE.

