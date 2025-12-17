Resultado Talavera-Real Madrid - 16vos de final Copa del Rey

El Real Madrid selló su clasificación a los octavos de final de la Copa del Rey 2025/2026 tras superar por 2-3 al CF Talavera de la Reina en el Estadio Municipal El Prado. Fue un encuentro más exigente de lo que sugería la diferencia de categorías, ya que el conjunto local supo competir y complicar por momentos a un Madrid que necesitó paciencia y eficacia para resolver la eliminatoria a partido único.
La gran figura del compromiso fue Kylian Mbappé, determinante en los momentos clave del primer tiempo. El delantero francés abrió el marcador al minuto 41 desde el punto penal y, apenas cuatro minutos después, provocó el gol en propia puerta de Manuel Farrando, una acción que encaminó el pase blanco antes del descanso. A pesar de ello, el Talavera no bajó los brazos y generó algunas ocasiones que exigieron la seguridad del guardameta ucraniano Andriy Lunin, quien respondió con solvencia bajo los tres palos.
Real Madrid gana pero no convence
Uno de los nombres propios de la noche fue también el portero local, Jaime González, responsable de que el marcador no fuera más amplio. Con intervenciones de gran mérito ante Mbappé, Arda Güler y Endrick, el arquero sostuvo a su equipo y evitó una goleada que pudo rondar los cinco o seis tantos. Esa resistencia tuvo premio al minuto 80, cuando Nahuel Arroyo descontó y encendió la ilusión del Talavera, dejando un tramo final lleno de tensión en el que cualquier desenlace parecía posible.
Jaime González, quien había evitado los goles merengues, fue responsable del tercer gol merengue, ya que el balón se le escapó de entre las manos tras un remate de Mbappé desde afuera del área, y aunque lograrían poner el 2-3 al minuto 90 por medio de Álvaro González, el tiempo ya no alcanzó para una proeza de grandes magnitudes.
Finalmente, el Real Madrid supo administrar la ventaja y aseguró su presencia en los octavos de final. El sorteo de la siguiente ronda se celebrará el 7 de enero de 2026, manteniendo el formato de partido único y el criterio de que los equipos de inferior categoría actúen como locales.
Además, este sistema incluye a los clubes participantes en la Supercopa de España —Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid— siempre que superen sus respectivas eliminatorias, lo que promete nuevos duelos de alto atractivo en la competición.