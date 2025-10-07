 Fechas y horarios para la Supercopa de España 2026
Confirmadas las fechas y horarios para la Supercopa de España 2026

Arabia Saudita será el escenario de la próxima Supercopa española.

Real Madrid - FC Barcelona., EFE.
Real Madrid - FC Barcelona. / FOTO: EFE.

La Supercopa de España 2026 ya tiene definido su calendario y escenarios. Según anunció este martes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la semifinal que enfrentará al FC Barcelona con el Athletic Club será la encargada de abrir el torneo, mientras que la otra ‘semi’ entre Atlético de Madrid y Real Madrid se jugará al día siguiente.

El torneo se disputará del 7 al 11 de enero en la ciudad de Jeda, Arabia Saudita, en el Alinma Stadium, también conocido como Al Jawhara o "La Joya Radiante". Esta será la sede de los tres partidos: ambas semifinales y la final.

Para los aficionados guatemaltecos y centroamericanos, los partidos se disputarán en horarios accesibles: el Barcelona-Athletic se jugará el 7 de enero a las 12:00 del mediodía hora de Guatemala, mientras que el Atlético-Real Madrid se disputará el 8 de enero a la misma hora La final, programada para el 11 de enero, también comenzará a las 12:00 del mediodía, hora local de Centroamérica.

Los gigantes de Madrid se medirán en la otra semifinal 

Tras un sorteo telemático con los clubes implicados, la RFEF confirmó que el FC Barcelona abrirá su participación frente al Athletic Club, mientras que los dos gigantes de Madrid se medirán en la segunda semifinal. La edición de 2026 promete alta competitividad, con cuatro de los clubes más importantes de España disputándose el trofeo en un formato concentrado que ha ganado popularidad en los últimos años.

Los seguidores podrán disfrutar de un espectáculo futbolístico de primer nivel en un escenario moderno, mientras los equipos luchan por conquistar la Supercopa antes de dar inicio a la temporada regular. Esta edición también se sigue consolidando como un evento internacional, que combina la emoción del fútbol español con la exposición global que ofrece jugar en Arabia Saudita.

