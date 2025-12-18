 Enzo Trossero presentó su libro en el estadio del "Rojo"
Deportes

Enzo Trossero presentó su libro en el estadio del "Rojo"

El extécnico de Municipal de Guatemala también fue homenajeado por su club, el Independiente de Argentina.

El extécnico de Municipal, Enzo Trossero presentó su libro: "La historia del Vikingo"
El extécnico de Municipal, Enzo Trossero presentó su libro: "La historia del Vikingo" / FOTO: @Independiente

La tarde de miércoles, el exdefensor y multicampeón con Independiente de Argentina, Enzo Trossero, quien dirigió al equipo de Municipal de Guatemala, presentó su libro en el estadio Libertadores de América.

En medio de un acto en el que participaron glorias del "Rey de Copas", como Ricardo Pavoni y Daniel Bertoni, entre otros, Enzo Trossero presento su libro llamado "La historia del Vikingo: Biografía de Enzo Trossero", escrito por Nereo Magi.

"En dicha presentación, también estuvieron miembros de la comisión directiva, como el presidente Néstor Grindetti", resaltó el sitio web De la Cuna al Infierno.

Independiente brinda homenaje a Trossero

Además, se determinó que las gargantas 1 y 2 del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini serán renombradas y llevarán tallado los nombres de Hugo Villaverde y Enzo Trossero respectivamente.

"Contamos con un historial de organización de eventos deportivos de talla mundial, en los que ofrecemos una experiencia excepcional a los aficionados, seguidores y medios de comunicación. La celebración de la Finalissima 2026 demuestra una vez más la confianza que nuestros socios siguen depositando en Catar", resaltó.

Esto dijo Enzo Trossero

El extécnico de Municipal, el argentino Enzo Trossero señaló durante la presentación de su libro en el estadio del "Rojo" de independiente: "Hace un tiempo varios escritores me propusieron hacer un libro de los recueros de la historia como jugador y entrenador, no solamente estando en Argentina, sino estando en muchos países: México, Francia, Suiza, Guatemala, Arabia Saudita. Mi vida fue bastante recorrida".

Trossero añadió: "En definitiva no es por el dinero, sino para que se conozca la un poco historia, ya que hay mucha juventud que no la conocen".

Por su parte, Nereo Magi, el escritor del libro autobiográfico de Enzo Trossero dijo: "Como periodista y futbolero, hacía rato que lo venía pensando. Hubo muchos café de por medio y son dos años y medio trabajando. Muy feliz y orgulloso de cómo quedó el libro". 

