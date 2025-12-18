 La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fecha
La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fecha

Argentina y España protagonizarán la segunda edición de este certamen que mide a los campeones de Europa y América.

Argentina y España disputarán la segunda edición de la Finalissima
Argentina y España disputarán la segunda edición de la Finalissima / FOTO: Conmebol

La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América (Conmebol), se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022.

La Conmebol y la UEFA, junto a la Federación Española de Futbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21:00 horas locales (12:00 horas GT).

Presentada como parte de una estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, la Finalissima reúne a las mejores selecciones nacionales de Europa y Sudamérica y Argentina, actual campeona del mundo, que ganó la edición inaugural de la competición bajo la actual denominación en 2022, tras vencer a Italia (3-0) en el estadio londinense de Wembley.

Será la primera vez que la selección española pelee por este título, del que se han disputado tres ediciones. Las primeras en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi y que se adjudicaron Francia y Argentina.

España llega mejor posicionada

España llegará al duelo contra el plantel de Lionel Scaloni no solo como vigente campeona de Europa, sino como número uno en el ranking FIFA por delante precisamente del combinado sudamericano.

El último duelo oficial entre ambas selecciones fue en marzo de 2018, cuando jugaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1.

Ambos equipos se han enfrentado 14 veces, con un resultado de seis victorias para cada uno y dos empates.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, destacó que "la Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones". "Esperamos con ilusión una noche memorable de fútbol de primer nivel y celebración", añadió.

"Este emblemático partido es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un evento verdaderamente histórico", opinó el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.

UEFA y CONMEBOL confirman más "Finalissimas" en distintas categorías

Tanto la UEFA, como CONMEBOL confirmaron que habrá 'Finalissimas' para el futbol femenino, futbol sala y en categorías juveniles.

*Información EFE.

