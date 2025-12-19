José Carlos Martínez, 100 goles con Municipal

A puros goles, José Carlos Martínez se ha ganado un puesto importante en la historia de Municipal, club que logró anoche avanzar a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional tras eliminar al Deportivo Achuapa en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Casi un mes tenía el "Flaco" de no anotar con su equipo, pero anoche, en una jugada de laboratorio, José Carlos Martínez logró anotar de cabeza un gol que lo sitúa como uno de lo grandes goleadores del equipo "Mimado de la Afición".
Para Municipal y el estadígrafo Hiber Villanueva, el "Flaco" anotó el gol 99, en la estadística que manejan muchos periodistas fue el gol 100. Sucede que dentro de este Torneo Apertura 2025, la Liga Nacional dio como un autogol una jugada en la cual intervino Martínez, y ahí existe la primera gran diferencia en este conteo de goles.
Pero, hay cuentas especializadas en el manejo de información de Municipal que incluso manejan que ya son 102 goles de José Carlos Martínez.
Lo cierto es que José Carlos Martínez estará dentro del club de jugadores con más de 100 goles anotados con la camisola de Municipal.
El "Escarlata" disputará el domingo 21 y sábado 27 las finales de ida y de vuelta, respectivamente, ante Antigua G. F. C., y son dos partidos donde Martínez puede anotar ese gol que espera con ansias Municipal para felicitarlo por sus 100 goles vestido de rojo.
Independientemente si el gol ante Deportivo Achuapa marcado el 18 de diciembre de 2025 fue el 99 o 100, Martínez es desde ya un goleador histórico, un jugador que con su talento ha escrito con letras de oro su nombre en la historia grande de Municipal.
Video de los goles de José Martínez con Municipal: Producción de Chapín Soccer y Xavi M.
llegó el GOL 100 del Flaco Martínez con @Rojos_Municipal y con @soccer_chapin les traemos el video?❤️? https://t.co/uirLT0oAKc pic.twitter.com/BFXCZoSx1f— Xavi M.??? (@xavimm_04) December 19, 2025
Los inicios del "Flaco"
José Carlos Martínez, oriundo de Moyuta, Jutiapa, comenzó su camino en el futbol en canchas de tierra. Antes de la mayoría de edad, dio el salto profesional al incorporarse a las fuerzas básicas de Municipal.
Desde entonces, su carrera ha estado ligada al club "Rojo", donde debutó y se consolidó como un delantero espigado, habilidoso y goleador.
Alcanzar los 100 goles con Municipal coloca a José Carlos Martínez en un selecto grupo de leyendas escarlatas. El máximo anotador histórico del club y de la Liga guatemalteca es Juan Carlos Plata "El Pin", con impresionantes 411 goles en más de dos décadas defendiendo la camiseta roja, contribuyendo a múltiples títulos.
Otros grandes artilleros en la historia de Municipal incluyen figuras como Mario Rafael el "Loco" Rodríguez, Mario Acevedo y Julio César Anderson, y, más recientemente, delanteros extranjeros que han dejado huella.
Gooool de Municipal— Futboleros (@futbolerosgt) December 19, 2025
30’ | Municipal ? 1(2-1)0 ? Achuapa
La tercera fue la vencida, el flaco Martínez, buscó por aire y venció a Cabezas que había salvado a sus cebollas moradas en 2 ocasiones.
Los rojos empiezan a sentir aire de revancha en la final. ? pic.twitter.com/tzw4ikPkKO