 Antigua domina el historial en finales ante Municipal
Antigua domina el historial en finales ante Municipal

Antigua GFC y Municipal chocan por quinta vez en una final. Los panzas verdes ganaron 3 de 4 series previas y buscan su sexto título, mientras los rojos van por el 33.

Final del Apertura 2017 entre Antigua GFC y Municipal - Emisoras Unidas
Final del Apertura 2017 entre Antigua GFC y Municipal / FOTO: Emisoras Unidas

Por quinta vez en la historia, Municipal y Antigua GFC se enfrentarán en una final de la Liga Nacional de Guatemala, esta vez en el Torneo Apertura 2025. El antecedente inmediato y la estadística histórica marcan una tendencia clara: los coloniales han sabido imponerse en los momentos decisivos frente a los rojos, dominando cuatro de las cinco finales disputadas entre ambos clubes.

El primer antecedente se remonta al Apertura 2016, cuando Municipal y Antigua protagonizaron una serie intensa. Los coloniales ganaron 2-1 en el estadio Pensativo, pero los rojos devolvieron el golpe con un triunfo 1-0 en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. La definición se extendió hasta los lanzamientos desde el punto penal, donde Antigua se impuso 5-4 para conquistar su segundo título de Liga, marcando el inicio de una rivalidad con tintes de hegemonía colonial.

El historial de Municipal y Antigua GFC en las finales

Un año después, en el Apertura 2017, volvieron a verse las caras en la gran final. Tras empatar 1-1 en el duelo de ida disputado en el Doroteo Guamuch Flores, Antigua selló el campeonato con una victoria 2-1 en el estadio Pensativo, para un global de 3-2 que reafirmó su dominio sobre Municipal en instancias definitivas. Sin embargo, los rojos tuvieron su revancha en el Apertura 2019, cuando lograron imponerse 3-2 en el global, ganando el partido de ida y empatando en la vuelta, cortando así momentáneamente la racha favorable de los aguacateros.

El capítulo más reciente de esta historia se escribió en el Clausura 2025. Tras un empate sin goles en el partido de ida, Antigua volvió a silenciar territorio rojo al ganar 2-1 en la vuelta en el estadio El Trébol, con un gol agónico de Dewinder Bradley que le dio a los panzas verdes su sexto título de Liga y frustró a Municipal en su intento por alcanzar la ansiada estrella número 32.

Ahora, en el Apertura 2025, la historia suma un nuevo episodio. La final de ida se disputará el domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio Pensativo, mientras que la vuelta se jugará el sábado 27 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol. La pregunta queda abierta: ¿confirmará Antigua su dominio en finales para levantar su sexto título, o logrará Municipal romper la tendencia y alcanzar el campeonato número 33 de su historia?

Final entre Antigua GFC y Municipal en el Apertura 2019 - Emisoras Unidas

