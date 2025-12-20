Videoarbitraje podría llegar a Guatemala el próximo torneo

El tema del videoarbitraje en Guatemala se ha convertido en un debate recurrente en los últimos dos años. Desde que se anunció la aprobación de su implementación, torneo tras torneo se ha generado expectativa entre aficionados, clubes y cuerpos arbitrales, sin que hasta ahora se haya concretado su instalación. La ausencia de esta herramienta ha sido especialmente notoria en partidos marcados por decisiones polémicas, lo que ha intensificado la presión sobre las autoridades del fútbol nacional.
Este viernes, durante la Asamblea General de la Liga Nacional de Guatemala, el asunto volvió a ocupar un lugar central en la agenda. En la reunión se abordaron diversos temas como la calendarización del próximo torneo, la participación internacional de los clubes, la situación de la selección nacional y, finalmente, el anhelado videoarbitraje. En ese contexto, William Rosales, gerente de la Liga Nacional, ofreció declaraciones que abren una posibilidad real de ver tecnología de apoyo arbitral en el corto plazo.
¿Cuándo podría llegar el videoarbitraje a Guatemala?
"Desde abril del 2024 la Federación nos pidió que contratáramos el sistema VAR, sin embargo en esa época era un tema complejo, hemos tratado de soportar esa presión. Estamos en negociaciones avanzadas del tema del FVS - Football Video Support (Soporte de Video en el Fútbol), para tratar de implementarlo a partir del torneo Clausura, no les voy a decir que a partir de la primer jornada, pero sí lo antes posible, la liga ha asumido la responsabilidad de costear el monto, que no es nada barato, en su momento se lo informaremos de manera oficial", afirmó Rosales, dejando entrever que la voluntad institucional existe y que solo restan detalles para su oficialización.
El FVS se presenta como una alternativa viable al VAR tradicional, ya que es más económico y está diseñado para ligas con recursos limitados. Este sistema, aprobado por la FIFA y utilizado recientemente en torneos internacionales como el Mundial Sub-20, permite a los entrenadores solicitar revisiones mediante "tarjetas verdes" en jugadas clave como goles, penales o tarjetas rojas directas. De concretarse su implementación, el fútbol guatemalteco daría un paso importante hacia la modernización del arbitraje, reduciendo errores determinantes y fortaleciendo la credibilidad de la competencia.