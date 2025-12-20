 Mbappé iguala registro goleador anual de Cristiano Ronaldo
Mbappé iguala el registro goleador anual de Cristiano Ronaldo

Mbappé alcanzó los 59 goles en el año natural, igualando el récord de Cristiano Ronaldo en 2013. El francés selló la marca desde el penalti y lo celebró imitando el "siu" de su ídolo.

Mbappé celebró como Cristiano Ronaldo ante el Sevilla - Real Madrid C.F.
Mbappé celebró como Cristiano Ronaldo ante el Sevilla / FOTO: Real Madrid C.F.

Kylian Mbappé volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol al igualar uno de los récords más simbólicos de su ídolo, Cristiano Ronaldo. El delantero francés alcanzó los 59 goles en un año natural, la misma cifra que logró el astro portugués en 2013, cerrando un círculo que comenzó en 2012, cuando Mbappé se fotografió con Cristiano durante una visita a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Hoy, ya como jugador del Real Madrid, el galo persigue y alcanza los hitos de quien marcó una era en el club blanco.

El camino hacia ese récord no fue sencillo. Mientras Cristiano Ronaldo firmó sus 59 tantos en 50 partidos, Mbappé necesitó 58 encuentros para llegar a la misma cifra, una muestra de constancia y ambición deportiva. Su determinación quedó reflejada incluso en escenarios menos mediáticos, como el duelo de Copa del Rey ante el Talavera, donde fue titular y disputó el partido completo, anotando dos goles decisivos que permitieron al Real Madrid avanzar de ronda.

Mbappé es la cabeza del Real Madrid

El último obstáculo fue el Sevilla, en un partido cargado de tensión y expectativa. Mbappé fue protagonista constante, participativo y muy activo en ataque, aunque por momentos mostró ansiedad por conseguir el gol que le permitiera igualar el récord. Probó suerte hasta en siete ocasiones antes de encontrar premio, incluido un remate al travesaño que hizo contener la respiración al Santiago Bernabéu.

Sus compañeros fueron conscientes de la importancia del momento y no dejaron de buscarlo. Arda Güler, uno de sus socios más habituales esta temporada, insistió una y otra vez en asistirle, mientras que el propio Mbappé reclamaba el balón con gestos de frustración cuando la jugada no terminaba en sus botas. Finalmente, en el minuto 86, la recompensa llegó desde el punto penalti: Rodrygo forzó la falta y el francés no falló, celebrando su gol número 59 con el icónico "siu" de Cristiano Ronaldo.

Mbappé incluso estuvo cerca de superar el récord en solitario, pero el VAR y algunas decisiones finales lo evitaron. Aun así, su actuación confirmó el impacto inmediato de su llegada al Real Madrid. Con 73 goles y 10 asistencias en 83 partidos desde que viste de blanco, el francés mantiene una contribución directa de gol por encuentro. A sus 27 años, recién cumplidos el 20 de diciembre, Mbappé no solo iguala a su ídolo: deja claro que su ambición es seguir escribiendo su propia historia.

