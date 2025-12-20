Thiago Silva vuelve a Europa para jugar con el Porto

El FC Porto anunció este sábado el fichaje del defensor brasileño Thiago Silva, quien se incorporará al club a partir del próximo mes de enero hasta el final de la temporada, con la opción de extender su contrato por un año más. La llegada del experimentado zaguero supone un movimiento estratégico por parte de los ‘dragones’, que apuestan por liderazgo y jerarquía para afrontar la segunda mitad del curso.
Según informó el club portugués en un comunicado oficial, Silva llega a coste cero, tras quedar libre luego de finalizar su vínculo con el Fluminense. A sus 41 años, el central regresa a una institución que ya conoce, pues formó parte del Porto B en la temporada 2004/05, en una etapa temprana de su carrera profesional. Desde la directiva destacan este retorno como el cierre de un ciclo, con la ambición de alcanzar ahora la gloria en el primer equipo.
Thiago Silva quiere llegar al Mundial 2026 con Brasil
En sus primeras declaraciones como refuerzo del Porto, Thiago Silva se mostró "feliz y halagado" por la oportunidad de volver, además de "super motivado" para aportar su experiencia dentro y fuera del campo. El brasileño llega con la misión de reforzar la defensa y servir como referente para un vestuario que combina juventud y talento con aspiraciones altas tanto a nivel local como internacional.
La trayectoria de Silva avala su fichaje. A lo largo de su carrera defendió los colores de clubes de élite como AC Milan, Paris Saint-Germain y Chelsea, conquistando un total de 31 títulos, entre ellos una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, seis Ligas de Francia y una Copa de Brasil. A nivel internacional, suma una Copa América y una Copa Confederaciones con la selección brasileña, con la que disputó 113 partidos, consolidándose como uno de los defensores más destacados de su generación.