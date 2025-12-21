 Andreas Christensen estará varios meses fuera de las canchas
Deportes

Andreas Christensen estará varios meses fuera de las canchas

Christensen sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en un entrenamiento. El Barcelona informó que seguirá un tratamiento conservador y estará fuera varios meses.

Getty Images
Andreas Christensen se une a la lista de lesionados del Barcelona

Malas noticias para el FC Barcelona a pocas horas de enfrentarse al Villarreal en el último partido de este 2025. A través de sus redes sociales, el club blaugrana confirmó que el defensor danés Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda, una lesión que supone un duro contratiempo para el equipo en este tramo de la temporada.

Según informó la entidad catalana, la lesión se produjo de forma fortuita durante la sesión de entrenamiento de este sábado, la última antes del compromiso liguero ante el Villarreal. Un mal gesto en una acción aislada terminó provocando el daño en la rodilla del zaguero, quien tuvo que abandonar la práctica y someterse a las pruebas médicas correspondientes.

¿Cuándo volverá Andreas Christensen?

El FC Barcelona también comunicó que Christensen ha optado por un tratamiento conservador, descartando así la intervención quirúrgica. A pesar de esta decisión, el central danés estará varios meses alejado de los terrenos de juego, lo que representa una baja sensible para el esquema defensivo del conjunto azulgrana.

De acuerdo con especialistas médicos, la recuperación de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior sin cirugía suele oscilar entre tres y seis meses. El proceso se centra principalmente en fisioterapia, con el objetivo de fortalecer la rodilla y reducir la inflamación.

En muchos casos, el jugador puede retomar actividades normales alrededor del tercer mes y regresar a la práctica deportiva en un plazo cercano a los seis meses, un periodo considerablemente menor en comparación con una cirugía de LCA, cuya recuperación puede extenderse entre seis y nueve meses.

christensen-lesion-2.jpg -

Emisoras  Escúchanos