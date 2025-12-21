Centroamérica empieza a definir a sus campeones

Las ligas de Centroamérica entran en su etapa decisiva y poco a poco comienzan a coronar a sus campeones, en un cierre de año cargado de emoción y finales vibrantes. La primera en conocer a su monarca fue Panamá, donde a inicios de diciembre el histórico Plaza Amador levantó el título tras imponerse al Alianza, confirmando su protagonismo en el fútbol canalero y marcando el punto de partida de una serie de definiciones en la región.
Este sábado 20 de diciembre fue clave para Costa Rica, donde Alajuelense se proclamó campeón del Torneo de Apertura 2025 tras vencer al Saprissa en el clásico nacional. Los rojinegros, dirigidos por Óscar Ramírez, mostraron solidez y carácter para alcanzar su título número 31. Un gol tempranero de Ronaldo Cisneros abrió el camino, mientras que Fernando Piñar y Antony Hernández sentenciaron el encuentro en la segunda mitad, neutralizando el esfuerzo morado, que había igualado transitoriamente con una espectacular chilena de Kenay Myrie.
Centroamérica corona a los mejores del semestre
En El Salvador, la gloria fue para Luis Ángel Firpo, que volvió a saborear un campeonato después de 12 años. Los Toros de Usulután, bajo la conducción del costarricense Marvin Solano, se impusieron 5-4 en la tanda de penales al Alianza tras un intenso empate sin goles en 120 minutos. Fue una final marcada por la tensión, el desgaste físico y el equilibrio, que terminó por cortar el intento de bicampeonato de los capitalinos y devolvió a Firpo a lo más alto del fútbol salvadoreño.
Por su parte, en Nicaragua, el Diriangén reafirmó su dominio histórico al vencer 1-0 al Managua FC en Diriamba, celebrando ante su afición un nuevo título que consolida su hegemonía.
Mientras tanto, la región aún espera a conocer a otros campeones: Guatemala se prepara para disputar su final entre este domingo y el próximo sábado, y Honduras entra en la fase definitiva de su triangular por el título, bajo un formato renovado que añade expectativa a un cierre de temporada apasionante en el fútbol centroamericano.