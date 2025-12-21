Escándalo en tenis: Jugador reconoce haber amañado partidos

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció una de las sanciones más severas de los últimos años al suspender por 12 años al tenista chino Pang Renlong, tras comprobar su participación en el amaño de partidos. El organismo determinó que el jugador estuvo involucrado en el arreglo de 22 encuentros entre mayo y septiembre de 2024, hechos que se produjeron principalmente en torneos del ITF World Tennis Tour y un evento ATP Challenger. La resolución incluye además una multa económica de 110.000 dólares, reflejando la gravedad de las infracciones cometidas.
De acuerdo con la investigación, Pang Renlong admitió haber manipulado directamente el resultado de cinco partidos propios y haber realizado 17 propuestas corruptas a otros profesionales, lo que derivó en el amaño de seis encuentros adicionales. Estas prácticas violan de forma directa el Programa Anticorrupción del Tenis, cuyo objetivo es proteger la transparencia y la credibilidad de la competencia. El jugador, que alcanzó el puesto 1.316 del ranking mundial en noviembre de 2024, optó por aceptar la sanción y renunció a su derecho de apelar ante un Oficial de Audiencias Anticorrupción independiente.
Escándalo en el tenis
La sanción impuesta le prohíbe competir, entrenar o incluso asistir a cualquier evento organizado o avalado por entidades como la ATP, la ITF, la WTA y los torneos de Grand Slam hasta noviembre de 2036. El periodo de suspensión provisional, vigente desde el 7 de noviembre de 2024, será contabilizado dentro del castigo total. Aunque cooperó con la investigación y reconoció las faltas, la ITIA dejó claro que la colaboración no atenúa la gravedad de los actos, especialmente por el número de partidos y personas implicadas.
El caso de Pang Renlong se suma a una serie de sanciones recientes que evidencian una postura cada vez más firme del tenis internacional frente al amaño de partidos. En los últimos años, jugadores de distintas nacionalidades han recibido suspensiones prolongadas e incluso de por vida por conductas similares, lo que demuestra un esfuerzo sostenido por erradicar estas prácticas. La ITIA reafirmó que continuará aplicando medidas estrictas para preservar la integridad del deporte y enviar un mensaje contundente a quienes intenten vulnerar sus normas.