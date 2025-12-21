 Hansi Flick destaca la calidad y mentalidad de sus jugadores
Deportes

Hansi Flick destaca la calidad, mentalidad y actitud de sus jugadores

El técnico del Barcelona encadenó ocho victorias seguidas y cierra el año como líder.

Compartir:
Hansi Flick cerró el año como campeón de invierno
Hansi Flick cerró el año como campeón de invierno / FOTO: EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, destacó tras la victoria ante el Villarreal (0-2) que fue "excelente la calidad, mentalidad y actitud" que mostraron sus jugadores para superar a un rival complicado.

"Estoy feliz por los jugadores, sobre todo los tres puntos, que son muy importantes ante un equipo realmente bueno, me gusta cómo juegan al futbol, el equipo que son, con jugadores muy rápidos, pero estoy contento por el comportamiento de mis jugadores. Además, con portería a cero", dijo en rueda de prensa Hansi Flick.

El técnico del Barcelona, que encadena ocho victorias seguidas, expresó que esa mentalidad y actitud es la que ve en los entrenamientos, que para él es lo más importante. "Las cosas que veo en el día a día, se ven luego en el campo", apuntó.

"La defensa del partido hoy no era fácil, los jugadores estaban cansados, necesitan descansar y vacaciones. Pero la actitud y la mentalidad del equipo es muy buena, me gusta verlos a todos juntos", expresó.

En ese sentido, Flick valoró al equipo de Marcelino: "Es un oponente muy duro, tiene una estructura clara, con pelota tienen muchos automatismos y tiene jugadores muy rápidos. Pero estamos solo focalizados en nosotros. Es muy bueno acabar el año así para celebrar las Navidades y volver con mucha energía".

El Barcelona cierra el 2025 con victoria ante el Villarreal

El FC Barcelona despidió el 2025 con una victoria a domicilio frente al Villarreal. Con un rendimiento sólido, los culés sumaron tres puntos clave y se mantienen en la cima de LaLiga.

Se refiere al tema Araujo

Preguntado sobre si es necesario fichar un defensa ante la baja de Ronald Araújo y la reciente lesión grave de Andreas Christensen, dijo: "Lo hablaré con Deco probablemente mañana, no hoy. Lo importante es que Andreas vuelva bien, tenemos que apoyarle porque estaba en un buen momento, jugó muy bien en Copa y completa muy buenos entrenamientos. Le deseo lo mejor y que pueda volver pronto".

Sobre Koundé, señaló que su lesión no cree que sea importante y respecto a los pitos a Lamine Yamal apuntó que la roja es clara (de Renato Veiga por una falta sobre el extremo). "A partir de ahí se focalizaron en Lamine, él marcó el segundo gol, así que es la mejor respuesta", subrayó.

A la pregunta de si el guardameta Joan García debería ir a la selección española, respondió: "No es mi trabajo. Estoy contento de tenerlo".

"Es un jugador importante para nosotros. Pero todo el equipo intenta defender y ayudar. Trabajamos como equipo. El bloque está cansado y los pases no han sido ajustados", añadió.

*Información EFE.

En Portada

Aumenta número de cádaveres hallados en zona 25t
Nacionales

Aumenta número de cádaveres hallados en zona 25

12:54 PM, Dic 21
Se reanuda escrutinio especial en Honduras, después de doce horas de interrupciónt
Internacionales

Se reanuda escrutinio especial en Honduras, después de doce horas de interrupción

02:31 PM, Dic 21
El mensaje de Municipal previo a la final del Apertura 2025t
Deportes

El mensaje de Municipal previo a la final del Apertura 2025

01:32 PM, Dic 21
Antigua G. F. C. dice que va por el bicampeonatot
Deportes

Antigua G. F. C. dice que va por el bicampeonato

01:46 PM, Dic 21

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Noticias de Guatemalaredes socialesDonald TrumpReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos