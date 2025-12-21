 Resultado Villarreal vs. Barcelona - Jornada 17 LaLiga
El Barcelona cierra el 2025 con victoria ante el Villarreal

El FC Barcelona despidió el 2025 con una victoria a domicilio frente al Villarreal. Con un rendimiento sólido, los culés sumaron tres puntos clave y se mantienen en la cima de LaLiga.

Celebración del FC Barcelona ante el Villarreal - EFE
Celebración del FC Barcelona ante el Villarreal / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona cerró su actividad deportiva en 2025 con una valiosa victoria a domicilio por 0-2 frente al Villarreal, en un duelo exigente disputado en el Estadio de la Cerámica. Aunque el primer tiempo presentó dificultades para el conjunto azulgrana, el equipo supo resolver una visita compleja ante un rival situado en los puestos altos de la clasificación, demostrando carácter y solidez competitiva.

Desde el inicio, el Villarreal intentó imponer su propuesta ofensiva, pero el Barcelona respondió con jerarquía en los momentos clave. Al minuto 12, Raphinha provocó una falta dentro del área y fue el propio brasileño quien transformó el penal con autoridad para abrir el marcador. Antes del descanso, el panorama se inclinó aún más a favor de los culés tras la expulsión de Renato Veiga, sancionado por una dura entrada por detrás sobre Lamine Yamal.

Barcelona cierra un gran 2025

En la segunda mitad, el Barcelona administró la ventaja con inteligencia y encontró el golpe definitivo al minuto 68. Lamine Yamal, protagonista durante todo el encuentro, firmó el 0-2 que terminó por sentenciar el partido y silenciar a la afición local. Con este resultado, el Barça se mantiene como líder del campeonato con 46 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor, el Real Madrid, que también sumó una victoria en la jornada.

Tras este triunfo, el conjunto blaugrana tendrá un breve receso antes de volver a la competencia el próximo 3 de enero, cuando dispute una nueva edición del Derbi Catalán frente al Espanyol en el RCDE Stadium.

Posteriormente, el equipo viajará a Arabia Saudí para afrontar la Supercopa de España, donde el 7 de enero se medirá al Athletic Club en semifinales y, de avanzar, disputará la final ante el vencedor del cruce entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Foto embed
Celebración de Raphinha ante el Villarreal - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

