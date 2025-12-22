 FIFA publica su último ranquin del 2025
FIFA publica su último ranquin del 2025

La Selección de Guatemala finaliza el 2025 en el top-100 del ranquin FIFA.

Seleccionados guatemaltecos en su entrada en el partido ante Panamá - Alex Meoño
Seleccionados guatemaltecos en su entrada en el partido ante Panamá / FOTO: Alex Meoño

La FIFA dio a conocer este lunes 22 de diciembre el último ranquin del año, una clasificación que refleja el dominio de la Selección de España tras una temporada prácticamente perfecta en las competiciones que disputó. El combinado ibérico cerró el año en lo más alto, confirmando su regularidad y jerarquía a nivel internacional. El top 10 lo completan potencias históricas del fútbol mundial como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, en una lista que mantiene a las grandes selecciones en la élite del balompié global.

En el ámbito centroamericano, la Selección de Guatemala concluye el año dentro del top 100 del ranquin FIFA, concretamente en el puesto 94, un logro significativo que representa su mejor ubicación desde la suspensión impuesta por la FIFA en 2016. Este avance es fruto del proceso encabezado por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien, pese a no lograr la clasificación al Mundial, condujo al equipo nacional a un histórico tercer lugar en la Copa Oro 2025, uno de los mejores resultados de la Bicolor en torneos oficiales de Concacaf.

Guatemala buscará seguir creciendo en el ranquin FIFA en 2026

De cara al próximo año, ya se ha confirmado que el primer compromiso oficial de Guatemala será un partido amistoso frente a Canadá. Dicho encuentro se disputaría durante la segunda semana de enero y servirá como preparación antes del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, además de ser una prueba importante para medir el nivel del equipo ante un rival de alto perfil en la región.

En cuanto a la actividad competitiva, Guatemala tendrá participación oficial únicamente en la Liga de Naciones de Concacaf durante el próximo año. Aún está pendiente la publicación del calendario oficial de la competencia, en la que la Bicolor formará parte de la Liga A. Este escenario representa una nueva oportunidad para consolidar el crecimiento del seleccionado nacional y seguir escalando posiciones en el ranquin FIFA.

Foto embed
Selección de Guatemala falló en su intento de clasificar al Mundial 2026 - Alex Meoño

Antigua derrota a Municipal y sueña con el bicampeonato
Antigua derrota a Municipal y sueña con el bicampeonato
08:55 PM, Dic 21

08:55 PM, Dic 21
Insivumeh reporta temblor de 5.1 grados en el Pacífico
Insivumeh reporta temblor de 5.1 grados en el Pacífico
08:51 PM, Dic 21

08:51 PM, Dic 21
Aeronáutica se prepara para atender a miles de pasajeros por Navidad
Aeronáutica se prepara para atender a miles de pasajeros por Navidad
04:23 PM, Dic 21

04:23 PM, Dic 21
FIFA publica su último ranquin del 2025
FIFA publica su último ranquin del 2025
07:43 AM, Dic 22

07:43 AM, Dic 22

