FIFA publica su último ranquin del 2025

La FIFA dio a conocer este lunes 22 de diciembre el último ranquin del año, una clasificación que refleja el dominio de la Selección de España tras una temporada prácticamente perfecta en las competiciones que disputó. El combinado ibérico cerró el año en lo más alto, confirmando su regularidad y jerarquía a nivel internacional. El top 10 lo completan potencias históricas del fútbol mundial como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, en una lista que mantiene a las grandes selecciones en la élite del balompié global.
En el ámbito centroamericano, la Selección de Guatemala concluye el año dentro del top 100 del ranquin FIFA, concretamente en el puesto 94, un logro significativo que representa su mejor ubicación desde la suspensión impuesta por la FIFA en 2016. Este avance es fruto del proceso encabezado por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien, pese a no lograr la clasificación al Mundial, condujo al equipo nacional a un histórico tercer lugar en la Copa Oro 2025, uno de los mejores resultados de la Bicolor en torneos oficiales de Concacaf.
Guatemala buscará seguir creciendo en el ranquin FIFA en 2026
De cara al próximo año, ya se ha confirmado que el primer compromiso oficial de Guatemala será un partido amistoso frente a Canadá. Dicho encuentro se disputaría durante la segunda semana de enero y servirá como preparación antes del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, además de ser una prueba importante para medir el nivel del equipo ante un rival de alto perfil en la región.
En cuanto a la actividad competitiva, Guatemala tendrá participación oficial únicamente en la Liga de Naciones de Concacaf durante el próximo año. Aún está pendiente la publicación del calendario oficial de la competencia, en la que la Bicolor formará parte de la Liga A. Este escenario representa una nueva oportunidad para consolidar el crecimiento del seleccionado nacional y seguir escalando posiciones en el ranquin FIFA.