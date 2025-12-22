Las emociones de la Copa Africana de Naciones no dieron tregua este lunes en Marruecos durante el duelo entre Malí y Zambia, un partido intenso que terminó igualado 1-1 en los últimos suspiros. El protagonista absoluto fue Patson Daka, delantero del Leicester City, quien apareció en el minuto 90+2 para rescatar un punto valioso para su selección y mantenerla con vida en la fase de grupos.
Sin embargo, el nombre de Daka no solo acaparó titulares por su decisivo gol, sino también por un momento de gran tensión que se vivió instantes después. En medio de la euforia, el atacante zambiano corrió hacia el banderín del córner para celebrar en solitario e intentó realizar una voltereta acrobática, una acción que estuvo a punto de terminar en tragedia deportiva.
Patson Daka, figura de Zambia, casi se parte el cuello
La ejecución no salió como esperaba: Daka perdió el control del movimiento y su cabeza impactó directamente contra el césped, provocando la inmediata preocupación de sus compañeros y del cuerpo técnico. Durante algunos segundos, el estadio contuvo la respiración ante la posibilidad de una lesión grave en el cuello. Afortunadamente, el futbolista logró reincorporarse y continuar el partido sin mayores consecuencias físicas.
Con este empate, el grupo quedó abierto y cargado de expectativa. Marruecos lidera la zona con tres puntos, mientras que Malí y Zambia suman una unidad cada uno, y Comoras cierra sin puntaje. El formato del torneo mantiene vivas las esperanzas, ya que avanzan a la siguiente ronda las cuatro mejores selecciones que terminen en la tercera posición, lo que garantiza más drama y emociones en las próximas jornadas.