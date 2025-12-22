 Los octavos de la Copa del Rey se sortearán el 7 de enero
Deportes

Los octavos de la Copa del Rey se sortearán el 7 de enero

En el sorteo habrá cinco equipos de Segunda División. Además, resta conocer al último equipo que saldrá del Granada-Rayo Vallecano.

Copa del Rey, sorteo de octavos de final para el 7 de enero de 2026
Copa del Rey, sorteo de octavos de final para el 7 de enero de 2026 / FOTO: EFE

Los octavos de final de la Copa del Rey y los cuartos de la Copa de la Reina se sortearán el próximo 7 de enero a partir de las 13:00 y 16:30 horas (06:00 y 09:30 horas de Guatemala), respectivamente, informó este lunes la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

En los octavos de final del torneo del k.o. masculino, a falta de la disputa el día 6 de enero de 2026 Granada-Rayo Vallecano, entrarán en liza cinco equipos de Segunda División (Deportivo, Cultural Leonesa, Racing Santander, Albacete y Burgos) y el resto de Primera (Elche, Real Sociedad, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Osasuna, Alavés, Real Madrid, Athletic y Betis). Esta eliminatoria se disputará entre el 13 y el 15 de enero.

En los cuartos de la Copa de la Reina estarán en el sorteo Athletic, Costa Adeje Tenerife, Levante Badalona, Real Madrid, Madrid CFF, Real Sociedad, Barcelona y Atlético de Madrid. Esa ronda se jugará entre el 3 y el 5 de febrero.

Barcelona vence a Guadalajara y clasifica a octavos de final de Copa del Rey

En esta jornada de Copa del Rey, también clasificaron La Coruña, Elche, Real Sociedad y Valencia.

Copa del Rey: Lo que dejó la fase de 32 equipos

La ronda de dieciseisavos de final se disputó principalmente entre el 16 y el 18 de diciembre de 2025, con la mayoría de partidos resueltos. Queda pendiente Granada vs. Rayo Vallecano (aplazado al 6 de enero de 2026 por compromisos europeos del Rayo).

Esta fase trajo varias sorpresas, con eliminaciones de equipos de Primera División como Mallorca, Celta de Vigo, Levante, Villarreal, Getafe y otros, a manos de rivales de categorías inferiores.

Los grandes (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club) avanzaron, aunque algunos con sufrimiento.

Clasificados a octavos de final: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Valencia, Elche, Deportivo de La Coruña, Osasuna, Real Betis, Albacete, Cultural Leonesa, Burgos, Racing de Santander, Alavés y Granada o Rayo Vallecano.  

Real Madrid sufre para avanzar de ronda en Copa del Rey

Con sufrimiento, el Real Madrid venció 2-3 al Talavera y selló su clasificación a los octavos de la Copa del Rey, en un encuentro marcado por la figura de Mbappé y la valentía de los locales.

*Información EFE.

