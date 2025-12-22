 Neymar fue operado de la rodilla
Neymar fue operado de la rodilla

Neymar se sometió a una artroscopía del menisco de la rodilla izquierda con el objetivo de recuperarse plenamente y llegar en óptimas condiciones a un posible llamado para el Mundial 2026.

Neymar fue operado de la rodilla - instagram @neymarjr
Neymar fue operado de la rodilla / FOTO: instagram @neymarjr

Neymar regresó a Brasil el último fin de semana para someterse este lunes a una artroscopía del menisco de la rodilla izquierda, una intervención que había postergado con el objetivo de ayudar a Santos a evitar el descenso en el Brasileirao. La decisión del futbolista refleja su compromiso con el club que lo vio nacer y, al mismo tiempo, su deseo de llegar en óptimas condiciones a un posible llamado de la selección brasileña de cara al Mundial de 2026.

El número 10 compartió en sus redes sociales una imagen desde el hospital de Belo Horizonte, donde fue operado por Rodrigo Lasmar, médico de la selección de Brasil. Si no surgen complicaciones, el tiempo estimado de recuperación será de aproximadamente un mes, un plazo que coincide con la pretemporada del Peixe y que permitiría al atacante reincorporarse gradualmente a la actividad competitiva sin mayores contratiempos.

Neymar tiene un objetivo: el Mundial

Paralelamente, en los últimos días comenzó a definirse el futuro inmediato del jugador. Tras asegurar la permanencia en la categoría y clasificar a la Copa Sudamericana, Santos se encuentra cerca de renovar el vínculo de Neymar por seis meses más. Según informaron fuentes cercanas a la negociación, la representación del futbolista, encabezada por su padre Neymar Sr., fue clave para avanzar en las conversaciones, siempre con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo.

Al ser consultado por su situación contractual luego del triunfo por 3-0 ante Cruzeiro, Neymar reconoció que aún no tiene certezas sobre su 2026. El delantero explicó que su prioridad inmediata es descansar unos días antes de enfocarse de lleno en la recuperación de su rodilla. "Mi corazón siempre es de Santos y siempre será mi prioridad", aseguró, dejando en claro que, más allá de las decisiones que deba tomar, el vínculo emocional con el club paulista seguirá siendo determinante en su carrera.

Neymar agradece a Dios tras lograr la salvación con el Santos FC - X @neymarjr

