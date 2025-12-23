 María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, sufre accidente
Deportes

Una tragedia afecta el entorno de Lionel Messi

El futbolista del Inter Miami y su familia viven momentos difíciles de cara al cierre de año 2025.

María Sol Messi, hermana menor de Lionel, sufre accidente en Miami
María Sol Messi, hermana menor de Lionel, sufre accidente en Miami / FOTO: Redes sociales

En las últimas horas ha circulado una noticia relacionada a la hermana del astro argentino y actual jugador del Inter Miami, Lionel Messi. Se trata de un accidente sufrido por María Sol Messi, y en donde el diagnóstico no es tan alentador.

De acuerdo a los medios internacionales, entre ellos Marcas y as de España: "La diseñadora y hermana de Lionel Messi, que tenía previsto casarse con Julián ‘Tuli’ Arellano el 3 de enero de 2026 en Rosario, ha sufrido un accidente de tránsito que le ha obligado a cancelar de manera abrupta la boda, posponiéndola a una fecha posterior cuya identidad, al menos por el momento, es desconocida".

Asimismo, se detalla que: "El suceso fue dado a conocer por Ángel de Brito en ‘LAM’, espacio emitido en América TV. Allí, el televisivo, en un momento dado de la emisión, detuvo por unos instantes el transcurso del programa para compartir la información con los espectadores. Y es que, en diálogo con Celia Cuccittini, la madre de la familia Messi, el colaborador detalló lo ocurrido con María Sol".

Según los medios internacionales, el episodio ocurrió en los últimos días en la ciudad de Miami, cuando la diseñadora se descompensó mientras manejaba por la vía pública. Eso ocasionó un accidente de tránsito, donde la hermana menor de Lionel Messi tuvo diversas lesiones, entre ellas la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una quemadura y una lesión en la muñeca, aunque se encuentra fuera de peligro.

Preocupación en el entorno familiar

Según declaró Celia Cuccittini, madre de María Sol Messi: "María está bien y ya está en Argentina". Pero se mostró preocupada por cómo se filtró la noticia, siendo que su hija menor prefiere mantener su vida privada alejada de los medios.

Por parte de la familia no se brindaron más detalles de cómo fue el hecho, ni el motivo que hizo que María Sol perdiera la consciencia arriba del auto, con el deseo de mantener el mayor hermetismo posible ante una situación delicada.

Messi entre los finalistas del premio ‘Rey de América’

El premio Rey de América distingue desde 1986 al mejor futbolista del continente. Este año, Lionel Messi vuelve a estar nominado y buscará conquistar por primera vez este galardón.

Boda postergada

Pasando a un segundo plano, su casamiento, con el entrenador de las inferiores del Inter Miami, Julián Arellano, fue postergado de manera inmediata.

La boda de María Sol Messi, hermana de Lionel, iba a tener lugar en Rosario el 3 de enero del próximo año y estaba ideado como un evento muy íntimo y familiar, contando con la presencia del campeón del mundo, aunque fue pospuesto por obvias razones.

Así, tanto ella como su familia pusieron a la salud como prioridad y esperaran a que la diseñadora pueda recuperarse de sus lesiones, además de estar emocionalmente preparada para uno de los momentos más importantes de su vida.

