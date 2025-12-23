 Messi entre los finalistas del premio 'Rey de América'
Messi entre los finalistas del premio 'Rey de América'

El premio Rey de América distingue desde 1986 al mejor futbolista del continente. Este año, Lionel Messi vuelve a estar nominado y buscará conquistar por primera vez este galardón.

Lionel Messi, campeón de la MLS 2025 con el Inter Miami - MLS
Lionel Messi, campeón de la MLS 2025 con el Inter Miami / FOTO: MLS

Los argentinos Lionel Messi y Adrián "Maravilla" Martínez, junto con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, encabezan la lista de nominados al prestigioso premio Rey de América, tras ser los futbolistas más votados en la tradicional encuesta América le Responde a El País. El galardón, que reconoce al mejor jugador del continente, será otorgado el próximo 31 de diciembre por el diario uruguayo El País, fecha en la que también se anunciarán la mejor jugadora y el mejor entrenador del año.

Messi afronta esta nominación luego de una temporada destacada con el Inter Miami, club con el que se consagró campeón de la MLS. El ocho veces ganador del Balón de Oro buscará conquistar por primera vez un premio que hasta ahora le ha sido esquivo, tras haber finalizado quinto en la votación anterior. Además, en 2025 selló la clasificación al próximo Mundial de la FIFA, donde intentará revalidar el título obtenido con la selección argentina en Qatar 2022.

¿Qué es el premio 'Rey de América'?

Por su parte, Adrián "Maravilla" Martínez firmó un año sobresaliente con Racing Club. El delantero fue pieza clave en la obtención de la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y disputó la final del Torneo Clausura. Su aporte goleador fue decisivo tanto en el certamen continental, donde terminó como uno de los máximos artilleros, como en la serie decisiva ante Botafogo, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol sudamericano.

Finalmente, Giorgian de Arrascaeta completa el tridente de aspirantes tras una campaña brillante con Flamengo, en la que conquistó la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño. El mediocampista uruguayo fue elegido como el mejor jugador del torneo continental y se destacó también en el ámbito local como máximo asistidor y goleador de su equipo.

El premio Rey de América, entregado desde 1986, ha distinguido a leyendas del fútbol sudamericano y, una vez más, promete una definición cargada de talento y méritos deportivos.

Foto embed
Lionel Messi dio primer título de MLS a Inter Miami - EFE

