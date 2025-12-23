 Pep Guardiola lanza advertencia a sus jugadores en Navidad
Deportes

Pep Guardiola lanza advertencia a sus jugadores en Navidad

El técnico fue tajante al señalar que "pueden comer, pero quiero controlarlos", dejando claro que quien regrese fuera de forma tras Navidad no entrará en la convocatoria.

Compartir:
Pep Guardiola, técnico del Manchester City - EFE
Pep Guardiola, técnico del Manchester City / FOTO: EFE

Pep Guardiola dejó claro que la Navidad no será una excusa para bajar el nivel de exigencia en el Manchester City. Con el equipo plenamente metido en la pelea por la Premier League y a solo dos puntos del liderato, el técnico de Sampedor lanzó una advertencia directa a sus jugadores antes del breve parón festivo. Tras la contundente victoria ante el West Ham, los futbolistas citizen disfrutan de unos días de descanso, aunque bajo estricta supervisión y con el próximo compromiso liguero, ante el Nottingham Forest el 27 de diciembre, muy presente en el horizonte.

El mensaje del entrenador fue tan claro como contundente, aunque acompañado de su habitual ironía. Guardiola confesó que controlará el estado físico de sus futbolistas a su regreso, especialmente el peso: "El viernes todos los jugadores se pesaron y el día 25 estaré ahí controlando cuántos kilos han subido". El técnico insistió en que pueden disfrutar de las fiestas, pero con moderación, ya que necesita evaluar quién está en condiciones de competir: "Desde el momento en el que lleguen después de tres días fuera quiero saber cómo han vuelto".

Guardiola no quiere exceso de peso

La advertencia no quedó solo en palabras. Guardiola fue explícito al explicar las consecuencias para quien no cumpla: "Imagina que un jugador estaba perfecto y ahora llega con tres kilos de más... pues se quedará en Mánchester, no viajará para el Nottingham Forest. Al 100%, ¡eso es seguro!". Una muestra más del nivel de compromiso que exige el técnico catalán, incluso después de haber reducido un día de vacaciones a la plantilla por no quedar satisfecho con el rendimiento mostrado ante el West Ham, pese al marcador favorable.

Aun así, Pep quiso matizar su discurso destacando la importancia del descanso y la desconexión. Para el entrenador, el problema no es físico, sino futbolístico: "Todo es perfecto, están en forma. ¿Has visto cómo corren? El problema no es correr". Guardiola defendió que dar tiempo libre es necesario en un calendario tan exigente y recalcó que los jugadores deben volver frescos, tanto de piernas como de cabeza. Exigencia máxima, sí, pero siempre con el objetivo final de mantener al Manchester City en la élite y listo para volver a pelear por los títulos.

Foto embed
Pep Guardiola y Erling Haaland - Agencia EFE

En Portada

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25t
Nacionales

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25

10:34 AM, Dic 23
Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrickt
Deportes

Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrick

10:47 AM, Dic 23
Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.t
Nacionales

Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.

09:05 AM, Dic 23
Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemalat
Farándula

Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemala

08:33 AM, Dic 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEstados UnidosMundial 2026redes socialesDonald TrumpNoticias de GuatemalaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos