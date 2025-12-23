Real Madrid y Olympique Lyon acuerdan la cesión de Endrick

El Real Madrid C. F. y el Olympique Lyonnais han hecho oficial la cesión de Endrick hasta el 30 de junio de 2026, en una operación que busca potenciar el crecimiento del joven delantero brasileño en un entorno competitivo. El acuerdo, confirmado por ambos clubes en sus páginas web, permitirá al atacante disponer de mayor continuidad durante la segunda parte de la temporada, al tiempo que refuerza el proyecto deportivo del conjunto francés en un tramo clave del curso.
Con solo 19 años, Endrick aterriza en Lyon con una experiencia notable pese a su corta edad. Su perfil ofensivo, caracterizado por la explosividad, la capacidad para influir en zonas decisivas y una notable madurez competitiva, encaja en las necesidades del Olympique Lyonnais. El club valora especialmente su energía y su margen de crecimiento, cualidades que pueden resultar determinantes para afrontar los múltiples objetivos planteados hasta el final de la temporada.
Endrick busca sumar minutos para llegar al Mundial 2026
Formado en la cantera del Palmeiras, Endrick Felipe Moreira de Sousa se consolidó muy pronto como una de las grandes promesas del fútbol brasileño. Debutó profesionalmente con apenas 16 años y, antes de dar el salto a Europa, disputó 82 partidos con el club paulista, en los que anotó 21 goles y conquistó en dos ocasiones el campeonato brasileño. Su progresión lo llevó a fichar por el Real Madrid, al que se incorporó en el verano de 2024, confirmando las altas expectativas generadas en torno a su figura.
Desde su llegada al conjunto blanco, Endrick ha continuado su desarrollo al máximo nivel, acumulando goles y experiencia tanto en competiciones de clubes como con la selección brasileña.
Ahora, el Olympique Lyonnais celebra su incorporación y agradece al Real Madrid la colaboración para cerrar la operación. El delantero brasileño se integrará de inmediato al grupo profesional y lucirá el dorsal 9, con la ilusión de dejar huella para ganarse un puesto en la 'Casa Blanca' y poder ser tomado en cuenta para el Mundial 2026.