 Real Madrid y Olympique Lyon acuerdan la cesión de Endrick
Deportes

Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrick

Al no contar con minutos en el equipo de Xabi Alonso, Endrick jugará los próximos seis meses cedido en el Olympique Lyon.

Compartir:
Real Madrid y Olympique Lyon acuerdan la cesión de Endrick - X @OL
Real Madrid y Olympique Lyon acuerdan la cesión de Endrick / FOTO: X @OL

El Real Madrid C. F. y el Olympique Lyonnais han hecho oficial la cesión de Endrick hasta el 30 de junio de 2026, en una operación que busca potenciar el crecimiento del joven delantero brasileño en un entorno competitivo. El acuerdo, confirmado por ambos clubes en sus páginas web, permitirá al atacante disponer de mayor continuidad durante la segunda parte de la temporada, al tiempo que refuerza el proyecto deportivo del conjunto francés en un tramo clave del curso.

Con solo 19 años, Endrick aterriza en Lyon con una experiencia notable pese a su corta edad. Su perfil ofensivo, caracterizado por la explosividad, la capacidad para influir en zonas decisivas y una notable madurez competitiva, encaja en las necesidades del Olympique Lyonnais. El club valora especialmente su energía y su margen de crecimiento, cualidades que pueden resultar determinantes para afrontar los múltiples objetivos planteados hasta el final de la temporada.

Endrick busca sumar minutos para llegar al Mundial 2026

Formado en la cantera del Palmeiras, Endrick Felipe Moreira de Sousa se consolidó muy pronto como una de las grandes promesas del fútbol brasileño. Debutó profesionalmente con apenas 16 años y, antes de dar el salto a Europa, disputó 82 partidos con el club paulista, en los que anotó 21 goles y conquistó en dos ocasiones el campeonato brasileño. Su progresión lo llevó a fichar por el Real Madrid, al que se incorporó en el verano de 2024, confirmando las altas expectativas generadas en torno a su figura.

Desde su llegada al conjunto blanco, Endrick ha continuado su desarrollo al máximo nivel, acumulando goles y experiencia tanto en competiciones de clubes como con la selección brasileña.

Ahora, el Olympique Lyonnais celebra su incorporación y agradece al Real Madrid la colaboración para cerrar la operación. El delantero brasileño se integrará de inmediato al grupo profesional y lucirá el dorsal 9, con la ilusión de dejar huella para ganarse un puesto en la 'Casa Blanca' y poder ser tomado en cuenta para el Mundial 2026.

Foto embed
Endrick en un partido de pretemporada con el Real Madrid - Agencia EFE

En Portada

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25t
Nacionales

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25

10:34 AM, Dic 23
Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrickt
Deportes

Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrick

10:47 AM, Dic 23
Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.t
Nacionales

Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.

09:05 AM, Dic 23
Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemalat
Farándula

Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemala

08:33 AM, Dic 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEstados UnidosMundial 2026redes socialesDonald TrumpNoticias de GuatemalaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos