 Tres títulos y 169 goles para el Barcelona de Flick en 2025
Deportes

Tres títulos y 169 goles para el Barcelona de Hansi Flick en 2025

El Barcelona se llevó tres títulos y dominó en los duelos directos al Real Madrid.

Compartir:
Resumen del Barcelona durante este 2025
Resumen del Barcelona durante este 2025 / FOTO: EFE

El Barcelona de Hansi Flick se ha convertido en 2025 en el quinto más goleador de su historia con 169 goles en 60 partidos (2,81 por encuentro), una temporada resuelta con tres títulos domésticos y una semifinal de Champions.

Flick llegó al Barcelona en el verano de 2024 con el objetivo de reconstruir el equipo después de la última temporada de Xavi Hernández y lo ha conseguido. Además, el Barça ha recuperado un estilo reconocible y se ha convertido en un equipo muy fiable.

Liderado por Lamine Yamal, la estrella emergente del futbol mundial, con la sensación del brasileño Raphael Dias 'Raphinha' y los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el Barcelona se llevó tres títulos y dominó en los duelos directos al Real Madrid.

Conquistó La Liga, con victorias en casa (4-3) y en el Bernabéu (0-4), la Copa del Rey (3-2) y la Supercopa en Arabia (2-5), tras superar en ambas finales al eterno rival, con un parcial de 16-7 en goles para los catalanes.

Este año, pese a que el Barcelona cayó en Madrid (2-1), en un partido con hasta siete bajas, los azulgranas han rehecho su camino y de los cinco puntos que cedían entonces, están ahora cuatro por arriba en lo más alto de la clasificación.

El Barcelona de Flick, un equipo coral

Este Barcelona ha demostrado su carácter coral. Si el Real Madrid centra su amenaza en los goles de Kylian Mbappe (59 en 2025), el Barça reparte más la producción ofensiva.

En los 169 goles anotados, todos los futbolistas del primer equipo, con la excepción de Marc Bernal, lesionado de larga duración y que ha vuelto hace unos meses, han marcado.

Los máximos goleadores han sido los dos nueves. Robert Lewandowski ha sumado 27 y el sorprendente Ferran Torres, los mismos.

Por detrás de ellos, en cifras anotadoras, están Raphinha (24) y Lamine Yamal (21), mientras que los dos mediapuntas titulares: Fermín López y Dani Olmo, también han aportado. El andaluz ha firmado 14 y el catalán, 11.

El Barcelona cierra el 2025 con victoria ante el Villarreal

El FC Barcelona despidió el 2025 con una victoria a domicilio frente al Villarreal. Con un rendimiento sólido, los culés sumaron tres puntos clave y se mantienen en la cima de LaLiga.

Barcelona: 2025, el quinto año más goleador de la historia 

En total el Barcelona de Hansi Flick ocupa la quinta posición en una hipotética clasificación de equipos azulgrana más goleadores en un año natural.

El Barça, entrenado por Luis Enrique Martínez en 2015, con el tridente Messi-Suárez-Neymar alcanzó los 180 goles. Cinco goles más (175) de los que consiguió el equipo que compartieron Pep Guardiola y Tito Vilanova en 2012, con aquellos 91 tantos de Messi (79 con el Barça y 12 con Argentina).

En 2016, el Barcelona, también entrenado por Luis Enrique, alcanzó los 174 goles, mientras que en 2011, el Barça de Pep Guardiola sumó 170 tantos.

*Información EFE.

En Portada

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25t
Nacionales

INACIF identifica a una víctima encontrada en zona 25

10:34 AM, Dic 23
Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrickt
Deportes

Real Madrid y Lyon llegan a un acuerdo por la cesión de Endrick

10:47 AM, Dic 23
Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.t
Nacionales

Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.

09:05 AM, Dic 23
Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemalat
Farándula

Stranger Things: revelan duración de los capítulos finales y horario de estreno para Guatemala

08:33 AM, Dic 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEstados UnidosMundial 2026redes socialesDonald TrumpEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos