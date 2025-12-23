 Vicente del Bosque habla del Real Madrid en su cumpleaños 75
El exseleccionador nacional Vicente del Bosque, el único técnico en ganar un Mundial (2010) y una Eurocopa (2012) con España, cumple 75 años.

El exseleccionador español Vicente del Bosque sostiene que entrenar al Real Madrid "es más fácil que estar en otros equipos" y considera que la gran labor de un técnico hoy en día es saber "utilizar a toda la plantilla" para gestionar lo apretado del calendario, además de saber "construir un buen vestuario, sano".

Vicente del Bosque, que este martes cumple 75 años, ha hecho estas reflexiones en una entrevista con motivo de la concesión del Premio María de Villota 2025 en reconocimiento a su trayectoria en el Real Madrid y en la selección española, con la que conquistó el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

"He intentado tratar siempre a la gente de la misma forma que me trataban a mí de chaval. Siempre he tratado de construir un buen vestuario, sano. Eso es muy importante", señala el técnico salmantino a la hora de describir su filosofía en un banquillo, según las declaraciones facilitadas por los organizadores del premio.

También destaca que la principal función de un técnico hoy en día es saber gestionar la plantilla en un contexto en el que hay partidos cada tres días. "Tienes que utilizar a todos. Esa es la gran labor del entrenador en estos momentos", añade.

Se refiere al Real Madrid

Vicente del Bosque confiesa que siempre pensó que su carrera en los banquillos se limitaría a formar a la cantera, hasta que asumió la dirección del Real Madrid en 1999 después de algunos partidos como interino en 1994 y 1996.

A su juicio, "estar en el Real Madrid es más fácil que estar en otros equipos". "Veníamos de ganar en 1998 y en 2000 y 2002. Tuvimos un gran momento. El Madrid hizo una hazaña", recuerda de las dos Copas de Europa conquistadas en sus cuatro temporadas al frente del conjunto blanco.

Como balance de su carrera, afirma: "He sido un privilegiado al haberme dedicado al fútbol saliendo del barrio y estar en el Madrid 37 años; siempre en un mismo club. He sido feliz jugando al fútbol".

De su paso por la selección, además del Mundial, valora que fuera "una época muy agradable", en los que en 114 partidos, solo hubo un expulsado. "Siempre tuvimos un ambiente muy bueno. Sacamos el máximo rendimiento", enfatiza.

El entrenador salmantino resta importancia al ruido que rodea al fútbol¡: "Pienso que es positivo. Nadie tiene la verdad absoluta del fútbol".

Preguntado por el mejor jugador con el que ha coincidido, el técnico salmantino responde: "Me quedo con Pirri y Amancio, que son de mi época y luego con Raúl, Fernando Hierro, Zidane o Ronaldo. Todos eran sensacionales".

Del Bosque se muestra optimista sobre las opciones de España de adjudicarse su segundo Mundial el próximo año en el de Estados Unidos, México y Canadá: "Tenemos un objetivo de volver a ser campeones del mundo. Sin presumir y con cautela. Tenemos la esperanza de ser campeones, tenemos la selección para ello".

Vicente del Bosque cumple 75 años - EFE

*Información EFE.

