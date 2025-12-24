 Detenido el presidente del Fenerbahçe por uso de drogas
Deportes

Detenido el presidente del Fenerbahçe por supuesto uso de drogas

La justicia turca empezó a investigar a Sadettin Saran desde la semana pasada en el marco de una amplia operación por supuesto uso de drogas

Sadettin Saran, fue detenido este miércoles bajo la acusación de consumo de drogas
Sadettin Saran, fue detenido este miércoles bajo la acusación de consumo de drogas / FOTO: Instagram: sadettinsaran

El presidente del club de futbol y baloncesto del Fenerbahçe de Estambul, Sadettin Saran, fue detenido este miércoles bajo la acusación de consumo de drogas, informa el diario turco Hürriyet.

La justicia turca empezó a investigar a Saran desde la semana pasada en el marco de una amplia operación por supuesto uso de drogas en la que han sido detenidos o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas y empresarios.

A numerosas personas investigadas se les tomaron muestras de pelo para un análisis de drogas, y el test realizado a las muestras de Saran salió positivo, informó este miércoles la agencia turca Anadolu.

Los medios oficialistas no aclaran de qué tipo de droga se trata, pero el diario opositor Sözcü asegura que el test ha dado positivo en cocaína.

Rechaza acusaciones

Saran, presidente del  Fenerbahçe, ha rechazado tajantemente haber usado cocaína y ha anunciado que repetirá las pruebas en un laboratorio privado.

"Nunca en mi vida he usado la sustancia que dicen que ha dado positivo en el laboratorio forense. No solo no la he usado, es que ni la he visto de cerca", escribió Saran en un comunicado en redes sociales.

"Estas aseveraciones son una campaña de calumnias contra mi persona, que tiene el objetivo de destrozar también las instituciones que represento", aseguró el empresario del Fenerbahçe.

Saran, un exitoso empresario de 61 años, con nacionalidad turca y estadounidense, es propietario del Saran Holding, que abarca medios de comunicación del ámbito deportivo, la industria del cine y el turismo.

Alcanzó la presidencia del Fenerbahçe, el segundo club más exitoso del fútbol en Turquía, en septiembre pasado, en una reñida votación contra su predecesor, el también empresario Ali Koç.

¿Quién es Sadettin Saran?

Sadettin Saran (nombre completo: Steven Sadettin Saran) es un empresario turco-estadounidense, exnadador nacional y directivo deportivo. Nació el 30 de agosto de 1964 en Denver, Colorado (EE.UU.), hijo de un padre turco (Özbek Saran, originario de Kırıkkale) y una madre estadounidense (Geraldine Saran). Actualmente tiene 61 años.

  • Fue miembro de la junta directiva bajo la presidencia de Aziz Yıldırım (2001-2003), pero renunció tras desacuerdos
  • En septiembre de 2025, fue elegido presidente de Fenerbahçe Spor Kulübü en una asamblea extraordinaria, derrotando a Ali Koç por un estrecho margen (12.325 votos contra 12.068). Es el 38.º presidente del club.

*Información EFE.

