Ecuador: Felipe Caicedo no quiere saber nada de futbol

El delantero Felipe Caicedo puso en duda este martes la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega Mario Pineida, que ha coincidido en una temporada de escasa participación en el equipo titular del Barcelona de Guayaquil.
"Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del futbol", dijo a periodistas Caicedo, quien el 5 de septiembre pasado cumplió 37 años.
Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.
Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.
Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo.
Capturados
La justicia ecuatoriana ordenó recientemente la prisión preventiva para dos sujetos, presuntamente involucrados en el asesinado del futbolista Mario Pineida en la ciudad costera de Guayaquil, informó la Fiscalía General del Estado.
En su cuenta de la red social X, el organismo detalló que un juez acogió los elementos de convicción expuestos y dictó prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en el asesinato del futbolista y de otra persona.
En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encontraba Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra una mujer.
Al ver al sujeto que apunta a Pineida, éste alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones.
*Información EFE.