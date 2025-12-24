 Ecuador: Felipe Caicedo no quiere saber nada de futbol
Deportes

Felipe Caicedo no quiere saber nada de futbol tras muerte de Pineida

El jugador ecuatoriano sorprendió con sus declaraciones al confesar que la muerte de Mario Pineida le ha golpeado bastante.

Compartir:
Felipe Caicedo hablo sobre la muerte de Mario Pineida y lo golpeado que está
Felipe Caicedo hablo sobre la muerte de Mario Pineida y lo golpeado que está / FOTO: redes sociales

El delantero Felipe Caicedo puso en duda este martes la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega Mario Pineida, que ha coincidido en una temporada de escasa participación en el equipo titular del Barcelona de Guayaquil.

"Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del futbol", dijo a periodistas Caicedo, quien el 5 de septiembre pasado cumplió 37 años.

Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.

Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.

Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo.

Capturados

La justicia ecuatoriana ordenó recientemente la prisión preventiva para dos sujetos, presuntamente involucrados en el asesinado del futbolista Mario Pineida en la ciudad costera de Guayaquil, informó la Fiscalía General del Estado.

En su cuenta de la red social X, el organismo detalló que un juez acogió los elementos de convicción expuestos y dictó prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en el asesinato del futbolista y de otra persona.

En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encontraba Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra una mujer.

Al ver al sujeto que apunta a Pineida, éste alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones.

Detienen a presunto implicado en asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida fue acribillado a disparos a plena luz del día, en una concurrida zona de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.

*Información EFE.

En Portada

CC pide informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

CC pide informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026

08:28 AM, Dic 24
Entre mitos y ciencia: 6 misterios navideños que aún desafían la lógicat
Tendencias

Entre mitos y ciencia: 6 misterios navideños que aún desafían la lógica

08:25 AM, Dic 24
Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferest
Nacionales

Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferes

07:41 AM, Dic 24
Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletast
Nacionales

Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletas

07:14 AM, Dic 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga Nacionalredes socialesDonald TrumpNoticias de GuatemalaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos