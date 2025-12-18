 Detienen a presunto implicado en asesinato de Mario Pineida
Deportes

Detienen a presunto implicado en asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida fue acribillado a disparos a plena luz del día, en una concurrida zona de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.

Mario Pineida fue asesinado el miércoles en Ecuador
Mario Pineida fue asesinado el miércoles en Ecuador / FOTO: RR. SS.

Un presunto implicado en el asesinado del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, del club local Barcelona, fue detenido en la provincia costera del Guayas (suroeste), informó este jueves la empresa municipal de Seguridad de Guayaquil.

"Allanamientos ejecutados y presunto implicado detenido fue el resultado" del operativo en el que participó la mencionada empresa y la Policía Nacional, señaló en su cuenta de la red social X.

Anotó que el resultado fue posible gracias al seguimiento técnico con el sistema de videovigilancia, que permitió detectar las motocicletas utilizadas en el hecho ocurrido ayer y, posteriormente, ubicar a un sospechoso.

En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encuentra Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra una mujer.

Al ver al sujeto que le apunta, Pineida alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones.

Ante versiones que circulaban de que la mujer asesinada era pareja del futbolista, su esposa Ana Aguilar, emitió un comunicado desmintiéndolo y pidiendo respeto por su duelo, su integridad y la de sus tres hijos.

Luto en Ecuador por asesinato del jugador Mario Pineida

El Barcelona de Guayaquil, el club con más seguidores de Ecuador, indicó que la noticia dejó a todos los integrantes de la institución “profundamente consternados”.

Quinto futbolista asesinado

Pineida fue acribillado a disparos a plena luz del día, en una concurrida zona de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, epicentro de una crisis de violencia criminal sin precedentes.

'El Pitbull' Pineida, de 33 años, había iniciado su carrera futbolística en el Independiente del Valle y también había vestido las camisetas del Fluminense brasileño y de los ecuatorianos El Nacional y Barcelona, este último en varios periodos y en el que militaba actualmente.

El asesinato de Pineida es el más reciente de una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, donde las bandas del crimen organizado también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas.

Desde inicios de 2025 se han registrado al menos cinco asesinatos de futbolistas en Ecuador, pero el de Pineida es el primero de un jugador de la primera división ecuatoriana e integrante de uno de los grandes clubes del país, acostumbrado a ganar títulos nacionales y a competir en la Copa Libertadores.

Sale a la luz video del asesinato de futbolista del Barcelona SC

Revelan video del ataque armado que acabó con la vida del futbolista del Barcelona SC.

*Información EFE.

