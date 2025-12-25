Cristiano Ronaldo envía emotivo mensaje de Navidad

Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al Nassr árabe y seleccionado nacional de Portugal, publicó en sus redes sociales un video este 25 de diciembre con un mensaje donde destaca además de la familia, el amor y la esperanzas en estas fiestas donde se recuerda el nacimiento del niño Jesús.
Junto a su familia, Georgina Rodríguez (pareja), Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda (hijos), Cristiano Ronaldo sale en la sala de su casa junto al árbol navideño. Todos viste pijamas navideñas de colores rojo, verde y blanco.
Asimismo, la música (Last Christmas) acompaña este momento que representa la unión familiar.
En sus redes sociales, el video fue acompañado por un mensaje lleno de amor: "Esperanza que se renueva, amor que abraza, familia que apoya y luz que guía. Feliz Navidad", reza el escrito de Cristiano Ronaldo.
La publicación rápidamente generó miles de reacciones, destacando el valor de la familia, el amor y la esperanza en estas fiestas.
Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal ? ❤️ ✨ pic.twitter.com/Gfg8FZbBke— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 25, 2025
Cristiano Ronaldo y su papel como padre
Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos: Cristiano Jr. (nacido en 2010), los mellizos Eva y Mateo (2017, vía gestación subrogada), Alana Martina (2017) y Bella Esmeralda (2022). La pareja perdió trágicamente a un mellizo varón, Ángel, en 2022.
Ronaldo ha expresado en múltiples entrevistas que ser padre es su mayor orgullo y fuente de motivación. Describe la paternidad como una experiencia transformadora, enfatizando valores como la disciplina, el esfuerzo y la humildad.
No presiona a sus hijos para que sigan sus pasos en el futbol (aunque Cristiano Jr. muestra gran interés y juega en categorías juveniles), y busca criarlos sin consentimientos excesivos pese a su vida de lujo.
Comparte frecuentemente momentos familiares en redes sociales, mostrando un lado cariñoso y presente, como vacaciones, celebraciones y apoyo en sus actividades.