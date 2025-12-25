 Cristiano Ronaldo envía emotivo mensaje de Navidad
Cristiano Ronaldo envía emotivo mensaje de Navidad

Descube cuál fue el mensaje emitido este día por "CR7".

Cristiano compartió con su familia las fiestas de Nochebuena y Navidad
Cristiano compartió con su familia las fiestas de Nochebuena y Navidad / FOTO: @Cristiano

Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al Nassr árabe y seleccionado nacional de Portugal, publicó en sus redes sociales un video este 25 de diciembre con un mensaje donde destaca además de la familia, el amor y la esperanzas en estas fiestas donde se recuerda el nacimiento del niño Jesús.

Junto a su familia, Georgina Rodríguez (pareja), Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda (hijos), Cristiano Ronaldo sale en la sala de su casa junto al árbol navideño. Todos viste pijamas navideñas de colores rojo, verde y blanco.

Asimismo, la música (Last Christmas) acompaña este momento que representa la unión familiar.

En sus redes sociales, el video fue acompañado por un mensaje lleno de amor: "Esperanza que se renueva, amor que abraza, familia que apoya y luz que guía. Feliz Navidad", reza el escrito de Cristiano Ronaldo.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones, destacando el valor de la familia, el amor y la esperanza en estas fiestas.

Cristiano Ronaldo y su papel como padre

Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos: Cristiano Jr. (nacido en 2010), los mellizos Eva y Mateo (2017, vía gestación subrogada), Alana Martina (2017) y Bella Esmeralda (2022). La pareja perdió trágicamente a un mellizo varón, Ángel, en 2022.

Ronaldo ha expresado en múltiples entrevistas que ser padre es su mayor orgullo y fuente de motivación. Describe la paternidad como una experiencia transformadora, enfatizando valores como la disciplina, el esfuerzo y la humildad.

No presiona a sus hijos para que sigan sus pasos en el futbol (aunque Cristiano Jr. muestra gran interés y juega en categorías juveniles), y busca criarlos sin consentimientos excesivos pese a su vida de lujo.

Comparte frecuentemente momentos familiares en redes sociales, mostrando un lado cariñoso y presente, como vacaciones, celebraciones y apoyo en sus actividades.

Joao Felix, Coman y Cristiano alargan el pleno del Al Nassr

El equipo de Cristiano Ronaldo ganó el grupo D con pleno de victorias, acumulando hasta 18 puntos, nueve más que el segundo lugar.

