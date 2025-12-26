Iván Franco Sopegno concluye etapa con Comunicaciones

Mediante un comunicado publicado la noche de este viernes, Comunicaciones informó que el técnico argentino Iván Franco Sopegno cerró un ciclo más con la institución y regresa a sus funciones como responsable de las fuerzas básicas.
"Comunicaciones informa que el profesor Iván Franco Sopegno ha concluido su etapa al frente del primer equipo y retomará sus funciones como responda de las fuerzas básicas del club, cargo que ha desempeñado con responsabilidad, compromiso y profesionalismo", detalló la comunicación oficial del "Crema".
También se resalta: "Como institución agradecemos al profesor Franco Sopegno por el trabajo realizado durante el tramo final del Torneo Apertura 2025. Su disposición para asumir la conducción del equipo en una etapa de transición fue una clara muestra de su vocación y entrega".
En los próximos días, Comunicaciones estará anunciando oficialmente a su nuevo director técnico del primer equipo, quien asumirá el cargo a partir del Torneo Clausura 2026, el cual dará inicio el miércoles 21 de enero.