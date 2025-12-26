 Iván Franco Sopegno concluye etapa con Comunicaciones
Deportes

Sopegno concluye etapa con el equipo mayor de Comunicaciones

El técnico argentino regresará a sus funciones antiguas como responsable de las fuerzas básicas del club blanco.

Compartir:
ivan-franco-sopegno-comunicaciones-1.jpg,
ivan-franco-sopegno-comunicaciones-1.jpg / FOTO:

Mediante un comunicado publicado la noche de este viernes, Comunicaciones informó que el técnico argentino Iván Franco Sopegno cerró un ciclo más con la institución y regresa a sus funciones como responsable de las fuerzas básicas.

"Comunicaciones informa que el profesor Iván Franco Sopegno ha concluido su etapa al frente del primer equipo y retomará sus funciones como responda de las fuerzas básicas del club, cargo que ha desempeñado con responsabilidad, compromiso y profesionalismo", detalló la comunicación oficial del "Crema".

También se resalta: "Como institución agradecemos al profesor Franco Sopegno por el trabajo realizado durante el tramo final del Torneo Apertura 2025. Su disposición para asumir la conducción del equipo en una etapa de transición fue una clara muestra de su vocación y entrega".

En los próximos días, Comunicaciones estará anunciando oficialmente a su nuevo director técnico del primer equipo, quien asumirá el cargo a partir del Torneo Clausura 2026, el cual dará inicio el miércoles 21 de enero.

Foto embed
Comunicado de los

En Portada

Municipal-Antigua: El último capítulo se escribe este sábado t
Deportes

Municipal-Antigua: El último capítulo se escribe este sábado

03:45 PM, Dic 26
Video capta asalto; víctima pidió clemencia por Navidadt
Nacionales

Video capta asalto; víctima pidió clemencia por Navidad

05:06 PM, Dic 26
Aumentan los reportes de celulares robados y extraviados en Guatemalat
Nacionales

Aumentan los reportes de celulares robados y extraviados en Guatemala

10:48 AM, Dic 26
Los mejores momentos de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala t
Farándula

Los mejores momentos de la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala

12:19 PM, Dic 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaDonald TrumpPNCMundial 2026redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos