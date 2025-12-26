Previa de la final Municipal vs. Antigua por Apertura 2025

El reloj sigue su marcha y no se detiene. Poco a poco se acercan las 18:00 horas del sábado 27 de diciembre. Hora en la cual está programado el inicio del último partido del Torneo Apertura 2025, duelo donde se conocerá al campeón del segundo semestre del año. Municipal, que es local, va por la revancha tras haber pedido hace 7 meses la final ante Antigua, que mañana es visitante en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. El "Panza Verde" llega con ventaja para levantar su segundo título de forma consecutiva, situación que jamás ha experimentado el representativo de La Antigua Guatemala (Sacatepéquez).
En medio del nacimiento del niño Jesús y el cierre del año 2025, Municipal, que dirige el nicaragüense Mario Acevedo, y el Antigua, del argentino Mauricio Tapia se enfrentan en un duelo por el título, donde la clara ventaja es para el cuadro que viste de verde y blanco. No solo es la historia, sino también en el presente. Antigua le ha ganado tres finales a Municipal, y solo perdió una. Además, llega al partido de mañana con ventaja de 0-2.
Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis tienen muy cerca del bicampeonato al "Panza Verde", y Santis regresa a una final en el estadio El Trébol vestido de antigüeño. La otra fue en mayo de este año cuando con una asistencia suya, el delantero nacional Dewinder Bradley hizo el gol del título en la última jugada del duelo, que pintaba irse a tiempo extra.
Regresa Óscar Santis al estadio El Trébol, mismo en el cual protagonizó con su hermano, Diego, una pelea tras el partido en fase regular correspondiente a la fecha 21, donde Antigua cayó 2-1 ante el "Mimado de la Afición".
Regresa Óscar Santis al "mejor patio" donde él se siente bien, pero con el recuerdo amargo que ahí, y con Selección Nacional, no pudo clasificar a la Copa del Mundo 2026.
Regresa Óscar Santis al Trébol, y la historia le puede deparar el mejor final de la película Municipal-Antigua.
Nuevo campeón o bicampeón
Municipal juega en casa, tendrá a su afición de su lado, millones de rojos los seguirán ya sea por televisión o la transmisión radial que originará Emisoras Unidas de Guatemala a partir de las 16:00 horas.
Municipal tiene la obligación de remontar si quiere salvar la campaña. No hay excusa, el "Escarlata" y su abolengo histórico de campeón y ser uno de los clubes más importantes de la historia se juegan la vida mañana, nuevamente ante Antigua, club que ha desnudado las falencias de la institución capitalina.
El Municipal de Mario Acevedo debe ganar por diferencia de tres goles para ser campeón. Si lo hace por diferencia de dos anotaciones, mandará la serie al tiempo extra.
En el campo numérico, todo juega a favor de Antigua. En el campo de la motivación, llega mejor Antigua. Pero será ese campo el cual haga u magia y demuestre porqué el futbol a veces no es de lógica.
Son 90 minutos, o más, donde Guatemala podrá disfrutar de un gran partido de futbol, donde al final, los representantes del Comité Ejecutivo de la Liga Nacional entregarán la copa al mejor equipo del Apertura 2025.