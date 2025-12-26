 El campeón Antigua quedó concentrado para la final de vuelta
Deportes

El campeón Antigua quedó concentrado para la final de vuelta

La afición jugó su papel y le dio una cálida despedida a su club, el cual espera regresar con el bicampeonato a la Antigua Guatemala.

La delegación de Antigua quedó concentrada para la final del Apertura 2025
La delegación de Antigua quedó concentrada para la final del Apertura 2025 / FOTO: Captura de video de Antigua GFC

En horas de la noche del jueves 25 de diciembre, en plena Navidad, la delegación de Antigua G. F. C. partió de la Antigua Guatemala hacia la Ciudad de Guatemala para quedar concentrada de cara al partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde el "Panza Verde" busca el primer bicampeonato de su historia.   

Una delegación de Antigua subida en el autobús que los llevaría a la capital guatemalteca fue acompañada por una caravana de entusiastas aficionados que sueñan con la repetición del título.

Motocicletas y automóviles, todos adornados con globos verdes y blancos, al sonido del claxon, hicieron que anoche la paz y tranquilidad de la Ciudad de las Perpetuas Rosas se rompiera para darle paso al bullicio que genera una despedida a su institución, que el sábado enfrenta a Municipal por la final del Apertura 2025.

De momento, no se ha dado a conocer públicamente la agenda de trabajo de los antigüeños en la capital, pero normalmente en este ámbito de la final, los clubes realizan etapas de activación física en el gimnasio o algún salón especial del hotel de concentración.

Asimismo, se mantiene una línea especial de alimentación para llegar al 100 % al partido del sábado.

Por el bicampeonato

Antigua G. F. C. ganó el duelo de ida disputado el domingo 21 de diciembre 2-0 con goles de Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis, quien anotó su segundo gol en una final de torneo corto, el anterior lo hizo con Comunicaciones cuando definieron el título ante Municipal.

Con este resultado, el campeón defensor llega mejor parado en el campo de la combinación de resultados para campeonizar. Puede ganar, empatar o perder por la diferencia de un gol para repetir el título. Incluso, el perder por diferencia de dos goles les obligaría ir a tiempo extra y ahí podría buscar dar el golpe final.

Por su parte, Mauricio Tapia busca su quinto título con los "Panza Verdes", y ser el tercer técnico más exitoso de la Liga Nacional.

José Rosales, el ausente en la final Municipal-Antigua

El “Chema” Rosales fue expulsado por doble amarilla en el juego de ida disputado en el estadio Pensativo.

