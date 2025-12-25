 José Rosales, el ausente en la final Municipal-Antigua
Deportes

José Rosales, el ausente en la final Municipal-Antigua

El "Chema" Rosales fue expulsado por doble amarilla en el juego de ida disputado en el estadio Pensativo.

José Rosales es baja de Antigua para la final del Apertura 2025
José Rosales es baja de Antigua para la final del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

El centrocampista guatemalteco, José Rosales, será el gran ausente en la final de vuelta del futbol mayor guatemalteco entre Municipal y Antigua G. F. C. debido a su expulsión en el duelo de ida jugado el pasado domingo en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala.

Su baja supone un gran desafío para el equipo del argentino Mauricio Tapia, quien deberá buscar un sustituto para uno de los jugadores que ha sido fundamental en el armado "Panza Verde" dada su experiencia, calidad y amor que pone en cada juego en el cual participa.

El sábado 18 de diciembre a las 18:00 horas, José Rosales junto a otros jugadores que no han podido tener continuidad con Antigua G. F. C. deberán seguir desde otro terreno de juego, como espectadores, el partido.   

Mensaje de Navidad de los equipos finalistas del Apertura 2025

Conoce cómo saludaron los equipos de Liga Nacional a sus seguidores.

La ausencia de José Rosales

Era el minuto 52 del partido de ida y José Rosales recibió su segunda amonestación durante la final de ida, y con ello, automáticamente fue expulsado y de antemano se sabía que no estaría para el partido del sábado.

Junto a José Rosales hay otros futbolistas que no podrán estar en la final debido a las lesiones que experimentaron a lo largo de la fase regular y que la gravedad de las mismas hizo que no tuviesen el tiempo necesario para su recuperación: José Espinoza, Brandon de León y Milton Masiel.   

José Rosales es un talentoso futbolista que ha tenido pasado rojo, ya que fue parte de Municipal en la temporada 2019 hasta la 2023, luego de haber experimentado con equipos como Mixco, Malacateco, Xelajú y Petapa.

Tras su salida de Municipal, José Rosales fue jugador de Xinabajul antes de regresar de nuevo con los "Rojos".

En la actualidad, José Rosales forma parte del campeón defensor, el equipo de Antigua G. F. C., y este sábado podría sumar su segundo título con los "Panza Verdes".  

Liga Nacional: Equipos que ha logrado el bicampeonato en torneos cortos

Antigua busca ser el cuarto equipo en lograr dos títulos de forma consecutiva en los llamados torneos cortos. Municipal es la gran referencia en estos rubros.

