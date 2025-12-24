 Equipos que ha logrado el bicampeonato en torneos cortos
Liga Nacional: Equipos que ha logrado el bicampeonato en torneos cortos

Antigua busca ser el cuarto equipo en lograr dos títulos de forma consecutiva en los llamados torneos cortos. Municipal es la gran referencia en estos rubros.

Municipal, Comunicaciones y Guastatoya son los únicos bicampeones de torneos cortos
Municipal, Comunicaciones y Guastatoya son los únicos bicampeones de torneos cortos / FOTO: Archivo de Emisoras Unidas

Antigua G. F. C. busca ser el cuarto equipo en lograr dos títulos de forma consecutiva en los llamados torneos cortos. Municipal es la gran referencia en estos rubros.

Desde que se implementaron los torneos cortos (temporada 1999-2000) con el Apertura 1999, solo tres equipos han logrado bicampeonatos: Municipal, Comunicaciones y Deportivo Guastatoya. Antigua G. F. C. busca ser el cuarto equipo en lograr dos títulos de forma consecutiva.

El primer bicampeón de la historia de torneos cortos fue Municipal de la mano del técnico argentino Horacio Cordero en los Torneos Clausura 2000 y Apertura 2000. Repetiría para el Apertura 2001 y Clausura 2002 de la mano de Ever Hugo Almeida.

Municipal también fue bicampeón en la edición Apertura 2004 y Clausura 2005 con Enzo Trossero en el camino que los llevó a ser el primer pentacampeón del futbol guatemalteco.

El cuarto y último bicampeonato logrado por Municipal en los 52 torneos cortos celebrados llegó en el Apertura 2009 y Clausura 2010 de las manos de Jorge Habegger y Manuel Keosseián, respectivamente.

Se cumplen 24 años del regreso más épico en finales de torneos cortos

Municipal apela a la remontada ante Antigua, así como la hizo ante Cobán Imperial en la final del Apertura 2001.

Los bicampeonatos de Comunicaciones

Por su parte, Comunicaciones ha logrado tres bicampeonatos en estos 26 años de historia de torneos cortos.

El primero fue en el Apertura 2002 y Clausura 2003 de la mano de Horario Cordero, el técnico argentino que ganó cinco títulos en el ámbito de la Liga Nacional.

Otro argentino, Iván Franco Sopegno, le dio el segundo bicampeonato en su historia de torneos cortos a Comunicaciones: Apertura 2010 y Clausura 2011.

El tercero y último bicampeonato logrado por el "Crema" se produjo en los Torneos Apertura 2012 y Clausura 2013, camino que los llevó a ser el primer y único hexacampeón del futbol nacional.

Emisoras Unidas te informará quién es el campeón del Apertura 2025

No te pierdas de nuestra cobertura durante esta semana y la transmisión el próximo sábado 27 de diciembre.

Guastatoya y Antigua

Detrás de los poderosos Municipal y Comunicaciones, el Deportivo Guastatoya ocupa podio en la tercera casilla con un bicampeonato, el único logrado por el equipo del departamento de El progreso.

El 2018 fue un año de ensueño para el equipo que en aquel tiempo lo dirigió el técnico guatemalteco, Amarini Villatoro, ya que logró su primer título en el Torneo Clausura 2018 y seis meses después haría el bicampeonato durante el Apertura 2018.

Y este sábado 27 de diciembre 2025 en la final del Apertura 2025, Antigua G. F. C. tiene la posibilidad de ser bicampeón siempre y cuando mantenga la diferencia a su favor de 2-0 tras el partido de ida.

El 2025 significó para los "Panza Verdes" ganar el Clausura 2025 y en este Apertura 2025 busca defender el título y lograr una hazaña: Su primer bicampeonato, y ser el cuarto club guatemalteco en lograrlo durante los torneos cortos.

Dewinder Bradley visitará El Trébol, donde hizo campeón al Antigua

Así se relató por Emisoras Unidas el título de Antigua hace siete meses. ¿Repetirá título el Panza Verde?

Nacionales

Nacionales

Deportes

Farándula

Farándula

Tecnología

Tendencias

Salud

Viral

Chismes

