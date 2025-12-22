 Emisoras Unidas: Dónde seguir la final del Apertura 2025
Deportes

Emisoras Unidas te informará quién es el campeón del Apertura 2025

No te pierdas de nuestra cobertura durante esta semana y la transmisión el próximo sábado 27 de diciembre.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala narrarán la final de vuelta del Apertura 2025
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala narrarán la final de vuelta del Apertura 2025 / FOTO: Archivo

Antes de conocerse al campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, las familias guatemaltecas disfrutarán la Nochebuena el 24 de diciembre y la Navidad el 25 de diciembre, luego, el futbol chapín atraerá la atención de propios y extraños cuando Municipal y Antigua definan al mejor equipo dentro de este segundo semestre del año, y en Emisoras Unidas de Guatemala te transmitiremos todas las emociones.

Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes, alista junto a las voces de El Mejor Equipo (radio y digital), la mejor cobertura previo durante y pospartido entre Municipal y Antigua que se jugará este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Fredy López será el relator encargado de llevar la voz cantante en un momento histórico del futbol chapín, ya que tendrá la oportunidad de relatar por los micrófonos del 89.7 FM y cada una de sus repetidoras a nivel nacional, así como en nuestra radio en línea, si Municipal gana la copa 33 y se convierte en el club más ganador de títulos de Liga Nacional, o, gritar a los cuatro vientos que Antigua logra su primer bicampeonato de la historia.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la final del Apertura 2025?

En esta instancia la posición en la clasificación general ya no se toma en cuenta.

Junto a la explosiva voz de Fredy López, Marco Tulio Ipuerto te ilustrará con cada pincelada cómo se desarrolla el partido y cuál es la táctica de los entrenadores Mario Acevedo y Mauricio Tapia. Asimismo, será puntual con los comentarios relacionado al trabajo arbitral.

Estuardo García Carrera, corresponsal que tiene a su cargo al Antigua G. F. C., será la voz que te alimentará con todos los detalles relacionados a los clubes finalistas, desde su llegada al estadio, etapa de calentamiento, alineaciones y todo lo que vaya a ocurrir dentro del terreno de juego.

La voz de Juan Pablo Mata le traerá la propuesta comercial de las marcas que confían en Emisoras Unidas y en nuestro futbol.

Nuestra previa comenzará a las 16:00 horas y a las 18:00 horas el inicio del partido. Nuestra cobertura culminará a eso de las 21:00 horas.

Foto embed
Ficha del partido Municipal vs. Antigua - EU Digital

Cobertura digital

En las plataformas digitales de Emisoras Unidas usted puede visitar el especial de Liga Nacional donde podrá tener todos los detalles de actualidad y de historia relacionado al duelo Municipal vs. Antigua G. F. C.

Además, a lo largo de la semana tendremos notas relacionadas al partido que define ya sea al nuevo monarca de Guatemala, si gana Municipal, o el bicampeonato para Antigua.

El día del partido, desde nivel de gramilla estará nuestro fotógrafo Alex Meoño captando cada instante de esta emotiva final. También tendremos los festejos del campeón y las voces de los protagonistas.

Municipal busca igualar la hazaña conseguida hace más de 23 años

La última vez que Municipal salió campeón tras perder la final de ida fue hace más de 23 años.

Mario Escobar el árbitro de la final Municipal-Antigua

Conoce al equipo completo que tendrá a su cargo el último partido del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
