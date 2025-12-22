Mario Escobar el árbitro de la final Municipal-Antigua

Mario Escobar fue designado por la Comisión de Árbitros y Departamento de Arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala como el encargado de la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional entre Municipal y Antigua G. F. C., duelo que se jugará el próximo sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
La tarde de este lunes 22 de diciembre, un día después de celebrado el juego de ida que fue arbitrado por Steb Morales, de un cuestionable arbitraje, se dio a conocer al equipo que tendrá a su cargo el último partido del campeonato.
De acuerdo al nombramiento socializado en las redes sociales por la Federación, Mario Escobar estará acompañado por los líneas Luis Ventura (1) y Humberto Panjoj (2).
Asimismo, Sergio Reyna será el encargado de ser el cuarto árbitro del duelo, quien podría sustituir al central si en algún caso ocurriera algún imprevisto durante el partido.
Por ser un partido de alto nivel donde se definirá al campeón del futbol mayor de Guatemala, también fue designado un asesor, comisario y oficial de seguridad. Rubén Castellanos es el asesor, Giovanni de León es el comisario y Roberto Argueta es el oficial de seguridad.
Carrera de Mario Escobar
Mario Alberto Escobar Toca es un árbitro de futbol guatemalteco nacido el 19 de septiembre de 1986 en Guatemala (actualmente tiene 39 años). Proviene de una familia ligada al arbitraje, ya que su padre, Mario Efraín Escobar, también fue un reconocido silbante en Guatemala.
Antes de dedicarse plenamente al arbitraje, estudió ingeniería química en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), combinando sus estudios con su pasión por el futbol y el sentido de justicia que lo impulsó a entrar en esta profesión.
Mario Escobar se convirtió en árbitro internacional FIFA desde 2013 y es uno de los referís habituales en la Liga Nacional. Su carrera ha estado marcada por una rápida ascensión y participaciones en torneos de alto nivel, convirtiéndose en un referente del arbitraje centroamericano.
Municipal vs. Antigua
Municipal llega al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol con una desventaja de 0-2, y deberá remontar ese marcador si desea levantar un título ante su afición. Un caso que no ocurre hace 23 años, es decir, cuando salió campeón perdiendo el juego número 1.
El partido será intenso, por lo que se requiere de un arbitraje perfecto que permita el juego fluido, y que casa acción sea apegada a reglamentos y cuando exista infracción que no pase por alto para Mario Escobar, quien ha sido cuestionado en varias oportunidades por su trabajo en las distintas canchas del futbol guatemalteco.