 Mario Escobar el árbitro de la final Municipal-Antigua
Deportes

Mario Escobar el árbitro de la final Municipal-Antigua

Conoce al equipo completo que tendrá a su cargo el último partido del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Compartir:
Mario Escobar será el árbitro de la final entre Municipal y Antigua
Mario Escobar será el árbitro de la final entre Municipal y Antigua / FOTO: Alex Meoño

Mario Escobar fue designado por la Comisión de Árbitros y Departamento de Arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala como el encargado de la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional entre Municipal y Antigua G. F. C., duelo que se jugará el próximo sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

La tarde de este lunes 22 de diciembre, un día después de celebrado el juego de ida que fue arbitrado por Steb Morales, de un cuestionable arbitraje, se dio a conocer al equipo que tendrá a su cargo el último partido del campeonato.

De acuerdo al nombramiento socializado en las redes sociales por la Federación, Mario Escobar estará acompañado por los líneas Luis Ventura (1) y Humberto Panjoj (2).

Asimismo, Sergio Reyna será el encargado de ser el cuarto árbitro del duelo, quien podría sustituir al central si en algún caso ocurriera algún imprevisto durante el partido.

Por ser un partido de alto nivel donde se definirá al campeón del futbol mayor de Guatemala, también fue designado un asesor, comisario y oficial de seguridad. Rubén Castellanos es el asesor, Giovanni de León es el comisario y Roberto Argueta es el oficial de seguridad.

Steb Morales, protagonista en la final de ida del Apertura 2025

La final de ida del Apertura 2025 entre Antigua GFC y Municipal no solo dejó un marcador favorable para los locales, sino también varias decisiones arbitrales que fueron tema de discusión.

Carrera de Mario Escobar

Mario Alberto Escobar Toca es un árbitro de futbol guatemalteco nacido el 19 de septiembre de 1986 en Guatemala (actualmente tiene 39 años). Proviene de una familia ligada al arbitraje, ya que su padre, Mario Efraín Escobar, también fue un reconocido silbante en Guatemala.

Antes de dedicarse plenamente al arbitraje, estudió ingeniería química en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), combinando sus estudios con su pasión por el futbol y el sentido de justicia que lo impulsó a entrar en esta profesión.

Mario Escobar se convirtió en árbitro internacional FIFA desde 2013 y es uno de los referís habituales en la Liga Nacional. Su carrera ha estado marcada por una rápida ascensión y participaciones en torneos de alto nivel, convirtiéndose en un referente del arbitraje centroamericano.

Foto embed
Mario Escobar dirigirá el Municipal vs. Antigua - FFG

Municipal vs. Antigua

Municipal llega al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol con una desventaja de 0-2, y deberá remontar ese marcador si desea levantar un título ante su afición. Un caso que no ocurre hace 23 años, es decir, cuando salió campeón perdiendo el juego número 1.

El partido será intenso, por lo que se requiere de un arbitraje perfecto que permita el juego fluido, y que casa acción sea apegada a reglamentos y cuando exista infracción que no pase por alto para Mario Escobar, quien ha sido cuestionado en varias oportunidades por su trabajo en las distintas canchas del futbol guatemalteco.

Municipal busca igualar la hazaña conseguida hace más de 23 años

La última vez que Municipal salió campeón tras perder la final de ida fue hace más de 23 años.

En Portada

Trump impulsa agenda propia con remoción de 29 diplomáticos de sus embajadas, incluida Guatemalat
Nacionales

Trump impulsa agenda propia con remoción de 29 diplomáticos de sus embajadas, incluida Guatemala

04:28 PM, Dic 22
Los goles de Óscar Santis en las finales de Liga Nacionalt
Deportes

Los goles de Óscar Santis en las finales de Liga Nacional

02:35 PM, Dic 22
Caso Melissa Palacios: Programan vista pública para Navidadt
Nacionales

Caso Melissa Palacios: Programan vista pública para Navidad

04:13 PM, Dic 22
En imágenes: Aeropuerto La Aurora presenta mayor demanda de viajest
Nacionales

En imágenes: Aeropuerto La Aurora presenta mayor demanda de viajes

03:48 PM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos