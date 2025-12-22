 Municipal en busca de hazaña conseguida hace más de 23 años
Municipal busca igualar la hazaña conseguida hace más de 23 años

La última vez que Municipal salió campeón tras perder la final de ida fue hace más de 23 años.

Municipal busca remontar ante Antigua, así como lo hizo con Comunicaciones hace 23 años
Municipal busca remontar ante Antigua, así como lo hizo con Comunicaciones hace 23 años / FOTO: Alex Meoño

Municipal cayó en el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura 2025 ante Antigua por marcador de 2-0, situación que le obliga a remontar la serie final el próximo sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, situación que no ocurre desde hace 23 años y 6 meses (16 de junio de 2002).

Muchos recuerdan la final de 2001 cuando Municipal cayó en la ida 3-0 ante Cobán Imperial, y en la vuelta pudo remontar para ser campeón nacional en una de las remontadas más épicas del futbol guatemalteco. Pero un torneo más adelante, Municipal volvió a repetir una remontada para ser campeón, fue en la final del Clausura 2002 donde venció a Comunicaciones, siendo este el último registro hasta la actualidad.

Municipal llega a la final de vuelta del Apertura 2025 así como ocurrió hace más de 23 años: Perdiendo el duelo de ida, aunque en aquella oportunidad logró la remontada.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la final del Apertura 2025?

En esta instancia la posición en la clasificación general ya no se toma en cuenta.

El título tras perder duelo de ida

En el Clausura 2002, Comunicaciones venció a Municipal 2-1 con goles de Edgar Valencia y Omar Núñez. Juan Carlos Plata hizo el gol de los "Rojos".

Para el duelo de vuelta, el cual se jugó el 16 de junio de 2002 en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Municipal logró una remontada en la serie tras ganar la vuelta 2-0 con goles de Selvin Ponciano y Juan Carlos Plata.

Con un global de 3-2, Municipal lograba el título 19 de su historia. En la actualidad tiene 32 copas y está buscando la 33.

Después de 23 años, Municipal está en una situación similar. El "Rojo" ha perdido ante Antigua 2-0 el juego de ida, y en la vuelta deberá buscar la remontada. En primera instancia ganar por diferencia de dos goles para forzar el tiempo extra, o, ganar por diferencia de tres goles para ser campeón.

El dato que ilusiona a Antigua y lo acerca al bicampeonato

Antigua llega a la final de vuelta del Apertura con una ventaja clave y un antecedente alentador: siempre que ganó o empató la ida ante Municipal, terminó siendo campeón. Conoce los antecedentes:

Finales de Municipal tras aquella remontada de 2002

Tras aquella final, Municipal ha disputado 29, no incluida la del Apertura 2025. En 13 oportunidades logró el título (empató o ganó el duelo de ida), además perdió 16.

De esas 29 finales, se destaca el pentacampeonato y la goleada más abultada en la historia de torneos cortos de 9-2 sobre Comunicaciones. 

Municipal apela a la historia, apela a las jornadas de ensueño, así como la noche de diciembre ante Cobán Imperial o la de junio ante Comunicaciones. ¿Podrá Municipal remontar la serie final y ser campeón?

Antigua derrota a Municipal y sueña con el bicampeonato

De la mano de Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis, Antigua aventaja en su lucha por el bicampeonato.

