 Steb Morales, protagonista en la final de ida del Apertura
Deportes

Steb Morales, protagonista en la final de ida del Apertura 2025

La final de ida del Apertura 2025 entre Antigua GFC y Municipal no solo dejó un marcador favorable para los locales, sino también varias decisiones arbitrales que fueron tema de discusión.

Steb Morales, árbitro de la final de ida del Apertura 2025 entre Antigua y Municipal - Alex Meoño
Steb Morales, árbitro de la final de ida del Apertura 2025 entre Antigua y Municipal / FOTO: Alex Meoño

El arbitraje de Steb Morales fue uno de los grandes protagonistas en la final de ida del Torneo Apertura 2025, disputada este domingo 21 de diciembre entre Antigua GFC y Municipal. Aunque el conjunto colonial se impuso con un claro 2-0 en el marcador, gran parte de la conversación posterior al partido giró en torno a las decisiones del central, quien a lo largo de los 90 minutos perdió el control y la sintonía de un encuentro cargado de intensidad y tensión propia de una final.

Desde el primer tiempo, Morales mostró una tendencia excesivamente sancionadora que terminó condicionando el desarrollo del juego. En un lapso de apenas diez minutos, el árbitro amonestó a José Rosales, Nicolás Samayoa, Jonathan Franco y José Morales. De esas tarjetas, la de Samayoa fue la más cuestionada, ya que no correspondía a la jugada y lo obligó a disputar el resto del partido con evidente cautela, limitando su desempeño defensivo.

¿Se equivocó Steb Morales en la final de ida del Apertura?

La polémica se intensificó al minuto 52, cuando Morales expulsó a José Rosales tras mostrarle la segunda tarjeta amarilla. La falta sancionada fue sumamente discutible, pues el jugador prácticamente no hizo contacto con su adversario. Lo más llamativo fue la falta de criterio del árbitro, ya que minutos antes Rosales había cometido una infracción más clara que sí ameritaba la segunda amarilla, pero en esa ocasión Morales decidió no sancionar, expulsándolo posteriormente en una acción mucho menos evidente.

Más adelante, Antigua reclamó un penal por una mano de José Mena, que si bien existió el contacto con el balón, nunca quedó claro si la infracción fue dentro del área. Minutos después, el propio Mena cometió otra acción polémica al impactar con el codo a Juan Osorio e impedirle saltar, jugada que el árbitro sancionó con penal, pero únicamente con tarjeta amarilla, cuando pudo haber significado su segunda amonestación.

Estas decisiones terminaron por condicionar aún más el partido y dejaron una sensación de inconsistencia arbitral. Antigua GFC ganó 2-0 y llegará con ventaja a la final de vuelta, que se disputará el próximo sábado 27 de diciembre en El Trébol.

Como antecedente, siempre que Antigua ha ganado o empatado ante Municipal en una final de ida, ha terminado proclamándose campeón; la única excepción fue en 2019, cuando los rojos lograron revertir la historia. ¿Se repetirá la tendencia o Municipal romperá la estadística?

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEstados UnidosMundial 2026redes socialesDonald TrumpNoticias de GuatemalaReal Madrid
