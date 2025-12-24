Municipal apela a la remontada así como ante Cobán Imperial

Este sábado 27 de diciembre de 2025 se escribe el último capítulo de la final del Torneo Apertura 2025, la numero 52 de la historia de los llamados campeonatos cortos, y Municipal está obligado a remontar el 2-0 encajado por Antigua en el estadio Pensativo, y para ello, los aficionados apelan a una de las remontadas más memorables en la historia de los torneos cortos: Municipal 3-0 Cobán Imperial.
Ayer, 23 de diciembre, se cumplieron 24 años de uno de los regresos más recordados en la historia de los torneos cortos. Municipal llegó a la final de vuelta con una desventaja de 0-3 tras un partido adverso en Cobán, Alta Verapaz. Aquel duelo de ida se resume en los primeros 45 minutos: Tres goles para los locales marcados por Regilson Soares y doblete de Juan de León. Además, hubo tres expulsiones Edwin Contreras (Cobán Imperial), y, Claudio Albizuris y el portero Edgar Estrada (Municipal).
La vuelta, se jugó el 23 de diciembre en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flore con casi 18 mil aficionados en las gradas. Ante la ausencia de el "Gato" Estrada, fue Hugo Arita el portero de los "Rojos", quien tendría en ese duelo, el mejor de su historia.
A los 20 minutos, Juan Carlos Plata hizo el 1-0; a los 47, Julio Girón marcaba el 2-0, y quedaban a uno de igualar la serie final; cuando se jugaba el 88, Juan Carlos Plata de nuevo marcaba y colocó el 3-0, para una igualada de 3-3 y con ello forzar a tiempo extra y posteriormente a los penaltis.
Los penaltis y el título de Municipal
Por Cobán Imperial estaba Norman Martín en la portería, por Municipal Hugo Arita. Tras los primeros dos lanzamientos había 100 % de efectividad por parte de los lanzadores: Goles de Gonzalo Romero y Jacinto Zorrilla por los "Rojos" y Regilson Soares y Sergio Morales por el "Príncipe Azul".
El tercer y cuarto turno tuvo un nombre propio: Hugo Rolando Arita. Remató Walter Estrada y colocaba el 3-2 a favor de los de casa, y cuando tiró Milton Cabrera, Arita hizo la primera de dos atajadas de aquel memorable partido.
Sergio Guevara hizo el 4-2 y todo quedaba en el duelo Walter Alegría-Hugo Arita. Cobán Imperial necesitaba marcarlo para seguir con vida, pero en una noche espectacular, Hugo Arita atajó el segundo penalti del partido y daba así el título para los "Rojos" del Municipal.
Municipal busca otra remontada histórica
Veinticuatro años después, Municipal está contra la espada y la pared. Los "Rojos" están buscando la copa 33, misma que se les escapó en la final de hace 7 meses, siempre ante Antigua y en el estadio El Trébol. El rival, el estadio y el objetivo, es el mismo, ganar la copa 33, pero para ello necesita ganar el partido por diferencia de tres goles para ser campeón, si lo hace con dos goles de diferencia forzará al tiempo extra.
¿Logrará remontar Municipal ante Antigua?