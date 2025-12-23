 Bradley visita El Trébol, donde hizo campeón al Antigua
Deportes

Dewinder Bradley visitará El Trébol, donde hizo campeón al Antigua

Así se relató por Emisoras Unidas el título de Antigua hace siete meses. ¿Repetirá título el Panza Verde?

Dewinder Bradley visita El Trébol, donde hizo campeón al Antigua
Dewinder Bradley visita El Trébol, donde hizo campeón al Antigua / FOTO: EFE (Fernando Ruiz)

La final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional terminó con un marcador de 2-0 a favor del Antigua sobre Municipal con goles de Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis, un resultado que pone a las puertas al conjunto antigüeño del primer bicampeonato de su historia. El partido de vuelta, será este sábado, y Dewinder Bradley regresa al estadio donde hizo campeón hace siete meses a su club.

Era el 18 de mayo de 2025 cuando en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol se jugó la final de vuelta entre Municipal y Antigua. Los clubes llegaron a esa definición del título tras empatar 0-0 en la ida.

John Méndez abrió el marcador a los 23 minutos, el empate lo hizo José Ardón al minuto 72, y en la última jugada, minuto 90+5, Óscar Santis ejecutó un tiro de esquina y con golpe de cabeza el delantero Dewinder Bradley hizo el 1-2 con el cual Antigua era campeón del Clausura 2025.

Emisoras Unidas te informará quién es el campeón del Apertura 2025

No te pierdas de nuestra cobertura durante esta semana y la transmisión el próximo sábado 27 de diciembre.

Así lo relatamos en Emisoras Unidas

"Solo imaginen un gol de Antigua en el tiempo cumplido. Santis de tiro de esquina, centro, remate, pelota adentro gol. Goooooool de antigua. Antigua campeón con gol de Dewinder Bradley", fue el relato de Kike Rodríguez, quien tuvo la oportunidad de llevar la final de vuelta del Clausura 2025.

"Kike Gol" resaltó en su emotivo relato que: "Antigua marca gol ganador. Dewinder lo que acabas de hacer: Un estadio que queda cabizbajo, un estadio que ya no aliente, un estadio que mira como el Antigua, con futbol, le gana a Municipal. El quinto aguacate va a hacer del equipo ‘Panza Verde’".

Biografía de Dewinder Bradley

Con un paso por Comunicaciones, donde jugó también su hermano Luis Bradley (QEPD), Dewinder Bradley tuvo un paso pro Nueva Concepción de la Liga Primera División antes de ser parte del Antigua G. F. C. donde ha hecho una exitosa carrera.

Dewinder Bradley también ya ha tenido el gusto de vestir la camisola de la Selección Nacional de Guatemala, aunque su paso por ahí no ha sido regular.

Bradley, nacido el 1 junio de 1994, es un delantero astuto y el gol le acompaña en los momentos más trascendentales que disputa. Con su más de un metro y 80 centímetros, Dewinder se ha ganado la admiración y el apoyo de sus compañeros antigüeños, donde es un referente del gol, a pesar que tiene compañeros de una gran calidad como su compatriota Oscar Santis o el sudamericano Juan Francisco Apaolaza.

Mauricio Tapia en busca de un nuevo récord con Antigua GFC

De salir campeón el próximo sábado, Tapia se uniría al grupo de técnicos con más títulos en torneos cortos en el futbol guatemalteco.

