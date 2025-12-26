 Municipal anuncia "FanZone" para la final ante Antigua
Deportes

Municipal anuncia "FanZone" para la final ante Antigua

Conoce más de la fiesta que prepara Municipal para este sábado 27 de diciembre.

Municipal anuncia "FanZone" para este sábado 27 de diciembre 2025
Municipal anuncia "FanZone" para este sábado 27 de diciembre 2025 / FOTO: Alex Meoño

Con el apoyo de tres marcas patrocinadoras, Municipal anuncia este viernes su "FanZone" para que los aficionados que no pudieron adquirir un boleto para observar la final en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol lleguen a observarla al Expo Center de Tikal Futura en zona 11 capital.

"Mañana todos a la #FanZone en el Expo Center de Tikal Futura. ???. Comida, bebidas, música, transmisiones en vivo y muchas sorpresas, en un ambiente familiar", así lo anunció Municipal en sus redes sociales.

De acuerdo a la información proporcionada, el costo de ingreso a la "FanZone" será de 25 quetzales por persona. Los menores de 10 años no pagan boleto.

Las puertas para el ingreso de los aficionados a la "FanZone" será a partir de las 16:00 horas, explica Municipal.

De momento no se ha dicho la cantidad de boletos disponibles para esta actividad especial para los aficionados, pero en situaciones similares, el espacio contó para cinco mil hinchas.

Tercera "FanZone" de Municipal

El equipo "Mimado de la Afición" ganó su título 32 ante Deportivo Mixco durante la final del Clausura 2024. En aquella oportunidad, ante la demanda por parte de la afición, la directiva roja implementó su primera "Fanzone" en el Parque de l Industria, donde posteriormente al título, la delegación de Municipal salió en caravana para ir a festejarlo con su hinchada.

Un año después, Municipal fue finalista en el Clausura 2025 (mes de mayo) ante Antigua, y el "Rojo" implementó una nueva zona para los fans, solo que en esta oportunidad fue en el Fórum Majadas (parque comercial Majadas) en zona 11.

Y en esta nueva final escarlata, la "FanZone" será en el Expo Center de Tikal Futura siempre en zona 11. Es de recordar que ese centro comercial también es utilizado por la afición de Municipal como un lugar de parqueo, donde dejan sus automóviles y luego se desplazan en autobuses puestos por Municipal al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

